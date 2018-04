Cận cảnh công an khám xét nhà ông Phan Văn Vĩnh

Chiều nay, theo cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng ông Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Tối cùng ngày, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà riêng ông này tại TP Nam Định. Ghi nhận của PV vào khoảng 20h30 tối 6/4, lực lượng công an đã có mặt tại nhà riêng ông Phan Văn Vĩnh ở TP Nam Định. Thời điểm diễn ra việc khám xét, lối vào nhà ở đường Hàn Thuyên đã được lực lượng công an túc trực không ai được vào trong, kể cả báo chí. Thời điểm diễn ra việc khám xét nhà ông Phan Văn Vĩnh, ngoài trời có mưa và lạnh. Trong ảnh, người dân xung quanh nhà ông Vĩnh chăm chú theo dõi. Theo ghi nhận tại hiện trường, ngôi nhà của ông Vĩnh có 3 cổng vào nhà ở 3 vị trí khác nhau, 2 cổng nằm trên đường Hàn Thuyên, một cổng nằm trên đường Hùng Vương giao với Hàn Thuyên. Lực lượng công an chỉ đi vào bằng lối trên đường Hàn Thuyên, lối còn lại đóng kín. Trong lúc việc khám xét diễn ra, toàn bộ đèn trong nhà và ngoài ngõ lối vào ngôi nhà đều bị tắt. Cổng phía đường Hùng Vương vắng tanh. Ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố vì liên quan tới vụ án hình sự “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố". Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Nguồn ảnh: Zing Trong ảnh là một cán bộ điều tra đứng trong nhà ông Vĩnh. Nguồn ảnh: Zing

