Hưng Yên: Bắt kẻ sát hại vợ và mẹ vợ, chém bố vợ trọng thương

(Kiến Thức) - Công an Hưng Yên đã bắt giữ nghi phạm sát hại vợ và mẹ vợ, chém bố vợ trọng thương. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng sớm 19/1.

Trao đổi với PV Kiến Thức chiều 19/1, lãnh đạo Công an huyện Ân Thi xác nhận, tại thôn Lưu Xá (xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người chết và 1 người bị thương nặng.



Thông tin ban đầu về vụ án mạng, vào khoảng 1h sáng 19/1, tại thôn Lưu Xá (xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), đối tượng Bùi Kim Hiền (SN 1974) đã dùng khúc gỗ (con tiện cầu thang) dài khoảng 50cm sát hại vợ mình là chị L.T.N ( SN 1974).

Đối tượng Hiền tại cơ quan điều tra. Ảnh Hungyentv.

Sau khi gây án, Bùi Kim Hiền đã đến nhà bố mẹ vợ là ông L. X. L. (76 tuổi) và bà V. T. H. (71 tuổi), cách nhà Hiền 300 mét. Khi đến nhà ông L., Hiền mang theo một con dao. Tại đây, phát hiện ông L. đi vệ sinh, Hiền cầm dao nhảy qua tường sau đó chém ông L. Nghe thấy ông L. kêu cứu, bà H. liền chạy ra. Ngay lập tức, Hiền dùng dao chém vào đầu và mặt dẫn đến bà H. tử vong.

Ngay sau đó, ông L. đã được người dân địa phương đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Lãnh đạo Công an huyện Ân Thi cho biết thêm, ngay sau khi nhận được tin báo, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cùng với Công an huyện đã thực hiện lệnh bắt giữ nghi phạm, phong toả hiện trường, thu thập thông tin điều tra nguyên nhân gây án.

Được biết, đối tượng Bùi Kim Hiền có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần.