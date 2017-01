Chùm ảnh những bàn thờ từ vỏ tivi, hộp xốp siêu độc

Nhiều gia đình người Mường ở huyện Tân Sơn hiện nay tận dụng vỏ tivi cũ hỏng để làm bàn thờ thổ công. Trong ảnh là bàn thờ từ vỏ tivi của một gia đình ở xóm Cỏi, xã Xuân Sơn (Tân Sơn - Phú Thọ). Anh Hà Văn Riền, một chủ hiệu sửa tivi, đồ điện, điện tử ở xóm Nâu, xã Xuân Đài hiện bán khá nhiều loại tivi đời cũ rất cồng kềnh cho biết "Người dân ở đây vẫn dùng nhiều loại tivi này do giá thành rẻ chỉ vài trăm ngàn đồng. Những chiếc vỏ tivi hỏng không thể sửa chữa được bà con mua với giá hai, ba chục ngàn đồng để làm bàn thờ thiên địa". Nhiều gia đình ở Tân Sơn vẫn dùng bàn thờ từ vài mảnh gỗ ghép lại nhưng thường không bền do để ngoài trời. Gia đình nào có điều kiện thường xây kiên cố như miếu thờ. Chừng hơn chục năm nay, người Mường ở Tân Sơn thường mua những chiếc vỏ tivi hỏng làm bàn thờ thổ công do có hình dáng phù hợp lại khá bền. Chỉ cần một chiếc cọc cao trên dưới 1m cùng một vỏ tivi đã có được chiếc bàn thờ thổ công khá tươm tất. Không phải mất nhiều công làm, giá rẻ chỉ vài chục ngàn đồng nên những chiếc vỏ tivi khá được bà con nơi đây ưa chuộng làm bàn thờ. Bà Phùng Thị Chung ở xóm Nâu, xã Xuân Đài đều đặn thắp hương cúng ở bàn thờ thổ công trước sân nhà vào ngày rằm, mồng một hàng tháng. Ngoài những đồ lễ thông thường như hoa quả, bánh kẹo, rượu... bàn thờ thiên địa của mỗi gia đình người Mường buộc phải có những bó trẩu, trẩu được chẻ nhỏ cỡ ngón tay, mỗi bó bao gồm 3, 5, 7 thanh tùy theo mỗi gia đình và nhất định phải là số lẻ. Riêng dịp tết có thêm bánh chưng, thịt các loại. Một chiếc bàn thờ thiên địa làm từ hộp xốp cách nhiệt trước sân một ngôi nhà ở bản Cỏi, xã Xuân Sơn. Điểm đặc biệt, những chiếc vỏ tivi này nhất thiết phải được mua không được xin vì theo quan niệm của người dân nơi đây phải mua thì bàn thờ (miếu thờ) mới thiêng mới tỏ lòng kính trọng với trời đất, tổ tiên. Người Mường ở Tân Sơn có cách gọi khác nhau, người thì gọi những chiếc vỏ tivi đặt trên chiếc cọc gỗ này là bàn thờ thổ công, người gọi là miếu thờ thiên địa nhưng đều có chung một ý nghĩa là nơi thờ cúng trời đất, tổ tiên.

