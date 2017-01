Ảnh: Con rồng Hải Phòng "thay áo" sau khi bị chê quái dị

Thông tin mới nhất liên quan đến việc hai con rồng Hải Phòng bằng cây xanh trên đường Lê Hồng Phong được Công ty công viên cây xanh Hải Phòng trang trí hoa giả màu vàng gây bão dư luận, hiện nay, đôi rồng đã được tháo dỡ toàn bộ hoa giả màu vàng và lưới thép xung quanh, trả lại hình dáng ban đầu vốn có. Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Phùng Văn Thanh – Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hải Phòng - cho biết: “Hiện tại thì việc tháo dỡ phần trang trí trên hai con rồng ở đường Lê Hồng Phong đã hoàn thành. Hai con rồng được khôi phục hình dáng ban đầu, sẽ không có việc chỉnh sửa nào thêm nữa”. Khi được hỏi về số tiền 100 triệu đồng dùng cho việc trang trí hai con rồng hoa, ông Thanh cho biết: "Số tiền này do doanh nghiệp là Công ty công viên cây xanh Hải Phòng bỏ ra. Theo dự tính, khi hoàn thành, nghiệm thu đạt về giá trị thẩm mỹ thì chúng tôi mới thanh toán cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, do tiêu chí này không đạt được nên thành phố sẽ không dùng ngân sách để quyết toán cho công trình kể trên". Từ phiên bản rồng hoa vàng rực rỡ, rồng Hải Phòng trở lại với màu xanh xưa cũ. Dư luận nhiều người không khỏi tiếc nuối đôi rồng vàng mang đặc trưng Hải Phòng. Công nhân tháo dỡ hoa giả trên mình rồng. Trước đó, ngay khi đôi rồng đang được gắn hoa, những bức ảnh về rồng Hải Phòng được tung lên mạng xã hội Facebook khiến cộng đồng mạng xôn xao bình luận. Lý do hai con rồng mô hình bằng cây xanh này gây tranh cãi cộng đồng mạng là do nhiều người cho rằng, mô hình này chỉ giống rồng nhưng không thể hiện được sự oai phong, uy nghiêm, quyền lực của linh vật thần thoại vốn tượng trưng thiên mệnh cao cả và tối thượng. Trước phản ứng của dư luận, UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra cụ thể việc trang trí nêu trên; trong trường hợp không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật phải chỉ đạo ngay Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hải Phòng khẩn trương tháo dỡ, khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn tiếc nuối đôi rồng vàng mà chính họ từng lên án, nhiều người còn chế ảnh rồng Hải Phòng thành những hình thù lý thú gây cười cho tất cả những người xem ảnh.

Thông tin mới nhất l iên quan đến việc hai con rồng Hải Phòng bằng cây xanh trên đường Lê Hồng Phong được Công ty công viên cây xanh Hải Phòng trang trí hoa giả màu vàng gây bão dư luận, hiện nay, đôi rồng đã được tháo dỡ toàn bộ hoa giả màu vàng và lưới thép xung quanh, trả lại hình dáng ban đầu vốn có. Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Phùng Văn Thanh – Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hải Phòng - cho biết: “Hiện tại thì việc tháo dỡ phần trang trí trên hai con rồng ở đường Lê Hồng Phong đã hoàn thành. Hai con rồng được khôi phục hình dáng ban đầu, sẽ không có việc chỉnh sửa nào thêm nữa”. Khi được hỏi về số tiền 100 triệu đồng dùng cho việc trang trí hai con rồng hoa, ông Thanh cho biết: "Số tiền này do doanh nghiệp là Công ty công viên cây xanh Hải Phòng bỏ ra. Theo dự tính, khi hoàn thành, nghiệm thu đạt về giá trị thẩm mỹ thì chúng tôi mới thanh toán cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, do tiêu chí này không đạt được nên thành phố sẽ không dùng ngân sách để quyết toán cho công trình kể trên". Từ phiên bản rồng hoa vàng rực rỡ, rồng Hải Phòng trở lại với màu xanh xưa cũ. Dư luận nhiều người không khỏi tiếc nuối đôi rồng vàng mang đặc trưng Hải Phòng. Công nhân tháo dỡ hoa giả trên mình rồng. Trước đó, ngay khi đôi rồng đang được gắn hoa, những bức ảnh về rồng Hải Phòng được tung lên mạng xã hội Facebook khiến cộng đồng mạng xôn xao bình luận. Lý do hai con rồng mô hình bằng cây xanh này gây tranh cãi cộng đồng mạng là do nhiều người cho rằng, mô hình này chỉ giống rồng nhưng không thể hiện được sự oai phong, uy nghiêm, quyền lực của linh vật thần thoại vốn tượng trưng thiên mệnh cao cả và tối thượng. Trước phản ứng của dư luận, UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra cụ thể việc trang trí nêu trên; trong trường hợp không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật phải chỉ đạo ngay Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hải Phòng khẩn trương tháo dỡ, khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn tiếc nuối đôi rồng vàng mà chính họ từng lên án, nhiều người còn chế ảnh rồng Hải Phòng thành những hình thù lý thú gây cười cho tất cả những người xem ảnh.