Hai ô tô đâm nhau kinh hoàng, nhiều người kêu cứu ở Sài Gòn

Đến rạng sáng 16/1, đội CSGT phối hợp cùng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Thủ Đức, TP HCM mới giải quyết xong và giải toả hiện trường, đồng thời tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn hai ô tô đâm nhau kinh hoàng rồi lao xuống rãnh, nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 15/1, chiếc xe ô tô loại bán tải mang biển số tỉnh Đồng Nai do tài xế Nguyễn Lâm Xuân Hiếu (38 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ quận Thủ Đức về cầu Bình Lợi với tốc độ cao. Khi đến khu vực vòng xoay ở phường Hiệp Bình Chánh, chiếc xe nói trên đã tông mạnh vào xe taxi 4 chỗ đang ôm cua vòng xoay. Cú tông rất mạnh khiến cả hai xe văng xuống rãnh sâu bên đường. Xe taxi đâm vào cây xanh được trồng trên rãnh, biến dạng hoàn toàn, 4 người trên xe taxi bị thương, kẹt cứng trong xe, kêu cứu thảm thiết đã được nhiều người giải cứu đưa đi bệnh viện. Tại hiện trường, cả hai xe nằm dưới rãnh sâu trong tình trạng hư hỏng nặng. Những người có mặt trên xe bán tải bị một phen hốt hoảng, vẫn chưa trấn tĩnh tinh thần sau những gì xảy ra. Nhận được tin báo, CSGT và CSĐT Công an quận Thủ Đức có mặt tại hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng. Theo thông tin từ CSGT, bước đầu xác định tài xế Hiếu vi phạm nồng đồ cồn sau khi cơ quan Công an tiến hành kiểm tra nồng độ. Chiếc taxi hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn.

Đến rạng sáng 16/1, đội CSGT phối hợp cùng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Thủ Đức, TP HCM mới giải quyết xong và giải toả hiện trường, đồng thời tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn hai ô tô đâm nhau kinh hoàng rồi lao xuống rãnh, nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 15/1, chiếc xe ô tô loại bán tải mang biển số tỉnh Đồng Nai do tài xế Nguyễn Lâm Xuân Hiếu (38 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ quận Thủ Đức về cầu Bình Lợi với tốc độ cao. Khi đến khu vực vòng xoay ở phường Hiệp Bình Chánh, chiếc xe nói trên đã tông mạnh vào xe taxi 4 chỗ đang ôm cua vòng xoay. Cú tông rất mạnh khiến cả hai xe văng xuống rãnh sâu bên đường. Xe taxi đâm vào cây xanh được trồng trên rãnh, biến dạng hoàn toàn, 4 người trên xe taxi bị thương, kẹt cứng trong xe, kêu cứu thảm thiết đã được nhiều người giải cứu đưa đi bệnh viện. Tại hiện trường, cả hai xe nằm dưới rãnh sâu trong tình trạng hư hỏng nặng. Những người có mặt trên xe bán tải bị một phen hốt hoảng, vẫn chưa trấn tĩnh tinh thần sau những gì xảy ra. Nhận được tin báo, CSGT và CSĐT Công an quận Thủ Đức có mặt tại hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng. Theo thông tin từ CSGT, bước đầu xác định tài xế Hiếu vi phạm nồng đồ cồn sau khi cơ quan Công an tiến hành kiểm tra nồng độ. Chiếc taxi hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn.