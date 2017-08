Hải Dương: Đang điều tra vụ một thanh niên bị đánh chết giữa đêm

Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Công an huyện Nam Sách cùng các cơ quan chức năng điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khi nhiều đối tượng đánh chết một người đàn ông giữa đêm khuya. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Trần Đức Hiệp (SN 1971, trú tại thôn Chi Đoan, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).



Thông tin ban đầu về vụ án, vào khoảng 22h tối ngày 24/8, tại nhà ông Tạ Quang Thụy (SN 1950, trú tại thôn Cổ Pháp, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), do mâu thuẫn cá nhân, anh Trần Đức Hiệp bị đối tượng Nguyễn Đình Nhất (SN 1981) và Nguyễn Xuân Thọ (SN 1985) cùng một số nam thanh niên khác chưa rõ tên, tuổi, địa chỉ đánh vào đầu, ngực, bụng khiến anh tử vong trên đường đi bệnh viện cấp cứu.

Ảnh minh họa.

Trưởng Công an xã Cộng Hòa, ông Nguyễn Hữu Thông xác nhận địa phương có xảy ra vụ án trên. Ngay khi nhận được thông tin, công an xã đã đến hiện trường và thông báo cho Công an huyện Nam Sách về thụ lý. Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai và truy bắt những đối tượng liên quan. Đồng thời, thông báo cho Công an tỉnh Hải Dương về tiến hành khám nghiệm tử thi.

>>> Mời độc giả xem video Nam sinh giết người lấy tiền “mây mưa” với bạn gái – Hành trình phá án mới nhất 2016 - Nguồn ANTV:

Ông Nguyễn Hữu Thông cho biết: “Vào 22h10 ngày 24/8, tôi nhận được tin báo tại gia đình ông Tạ Quang Thụy tại thôn Cổ Pháp có vụ đánh nhau. Khi ông đến nơi thì sự việc vừa xảy ra xong, còn anh Hiệp được người nhà đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Chúng tôi đã lấy lời khai của gia đình ông Thụy và đến các gia đình có liên quan nhưng không có ai ở nhà. Trong quá trình đến nhà anh Hiệp tìm hiểu thì nhận thông tin nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện và sự việc sau đó được chúng tôi cấp báo lên Công an huyện Nam Sách”.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ…