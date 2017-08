Thực hư vụ TGĐ Cty HADU 79 bị tố cáo đe dọa phóng viên

Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc Tổng giám đốc HADU 79 bị tố cáo đe dọa phóng viên:

Hai phóng viên tố bị Tổng giám đốc đe dọa, giữ người trái pháp luật



Liên quan đến thông tin hai phóng viên (PV) Đ.M.H (công tác tại báo Pháp luật & Xã hội) và N.Đ.Q (Tạp chí Thương Hiệu và Pháp luật) tố cáo bị ông Bùi Xuân Tưởng - Giám đốc Công ty Cổ phần dược HADU 79 (có địa chỉ tại xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đe dọa, chiều ngày 24/8, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Đức Thìn - Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh làm rõ.

“Hôm xảy ra sự việc, nhận được thông tin, tôi cử lực lượng xuống mời các bên lên làm việc. Hôm đó không ai xác nhận gì cả, trong biên bản không ai tố cáo ai cả. Còn kết luận cuối cùng, chúng tôi đang xác minh tiếp. Khi đọc báo thấy nhiều tình tiết mới như vậy nên công an huyện tiếp tục làm rõ và sẽ trả lời báo chí sau” – Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng cho biết.

Trước đó, theo đơn tố cáo của PV Đ.M.H, sáng ngày 21/8/2017, anh H. cùng PV N.Đ.Q. về khu vực trụ sở của Công ty Cổ phần Dược Hadu 79, địa chỉ tại xã Cẩm Điền (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) để thị sát, nắm tình hình theo phản ánh của bạn đọc.

Sau khi ghi nhận một số hình ảnh, hai phóng viên đã di chuyển đến địa điểm khác. Tuy nhiên, xung quanh xe của nhóm PV bắt đầu xuất hiện một số đối tượng khả nghi đến quan sát, theo dõi.

“Khi chuẩn bị về Hà Nội, một chiếc xe Camry màu đen do chính Giám đốc Bùi Xuân Tưởng điều khiển đã dừng chặn đầu xe tôi. Ngay sau đó, Giám đốc Bùi Xuân Tưởng cùng 2 đối tượng khác từ xe đi ra, bao vây, đập cửa kính, quát tháo, chửi bới và yêu cầu chúng tôi xuống xe giải thích rõ lý do chụp hình, quay phim khu vực xung quanh công ty.

Nhận thấy thái độ hung hăng của ông Tưởng và 2 người đi cùng, tôi đã liên hệ với Công an tỉnh Hải Dương đề nghị giúp đỡ. Khi các đối tượng có dấu hiệu chuẩn bị phá cửa kính xe, chúng tôi đã xuống xe với mục đích giải thích về công việc được giao nhưng ông Tưởng càng hung hăng và đe dọa hôm nay chúng phải chết...

Trong quá trình giải thích với ông Tưởng, để chờ lực lượng cảnh sát, chúng tôi có nhắc đến Đại tá Phi nhưng ông Tưởng lớn tiếng cho rằng: “Chỉ mấy phút thôi quân của ông Phi về đây cắt tiết mày chứ đừng có nói chuyện với tao”, đơn nêu rõ.

Theo thông tin trong đơn, mặc dù PV Đ.M.H. đã giải thích công tác được giao và quy định trong luật báo chí về tác nghiệp của PV nhưng ông Tưởng khăng khăng khẳng định PV nói láo và đòi đánh giết.

Diễn biến tiếp theo của vụ việc, ông Tưởng đã mời PV N.Đ.Q. vào nhà làm việc. Sau đó, mời tiếp PV Đ.M.H. vào nhà.

Tại đây, ông Tưởng đã yêu cầu PV H. cho xem điện thoại và tự tay xóa những hình ảnh liên quan đến Công ty CP Dược Hadu79 do anh H, chụp.

Sau đó, một số cán bộ Công an có mặt và đưa những người liên quan về đồn Xông an Phúc Hưng làm việc.

Tổng giám đốc doanh nghiệp nói gì?

Để làm rõ thông tin về vụ việc trên, PV Kiến Thức đã có buổi làm việc với ông Bùi Xuân Tưởng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược HADU 79 – người bị các phóng viên tố cáo có hành vi đe dọa, giữ người trái phép.

Trao đổi với PV, ông Bùi Xuân Tưởng khẳng định, không hề có hành vi đe dọa giết người, đánh đập hay bắt giữ người trái pháp luật như trong đơn hai PV N.Đ.Q, Đ.M.H. tố cáo.

Thuật lại diễn biến vụ việc, ông Tưởng cho hay: “Sáng ngày 21/8/2017, tôi đi công việc về đến gần công ty thì ông Nguyễn Công Hùng - hàng xóm - ra gõ cửa nói có hai thanh niên lạ mặt, khả nghi vào chụp ảnh ngôi nhà ông Nguyễn Công Hùng và hỏi mua sữa.

Ông Hùng kể lại, khi đó ông nói với hai thanh niên: “Nếu mua sữa thì sang Công ty bên cạnh” nhưng 2 người thanh niên không sang mà ngồi ở hè nhà ông Hùng chụp ảnh những vỏ lon sữa do công ty đang dọn vệ sinh kho.

Sau khi nge ông Hùng trao đổi, tôi tìm hiểu và nhận thấy hai thanh niên đi ô tô vào sâu trong làng.

Đuổi theo gặp hai thanh niên này tại cửa Công ty Khắc Mến, tôi có đỗ xe gọi hai thanh niên xuống để hỏi chuyện nhưng cả hai cố thủ trong xe không xuống.

Lúc sau, một trong hai thanh niên xuống xe cho biết muốn mua sữa, tôi có hỏi mua sữa sao không vào công ty, nhưng thanh niên này vẫn trả lời vòng vo và cho biết anh ta là phóng viên, là người nhà của bác Phi (GĐ Công an tỉnh Hải Dương). Tôi đã mời anh này vào nhà nói chuyện.

Tại đây, khi có hỏi muốn mua sữa nhưng sao lại quay phim, chụp hình và hỏi thẻ nhà báo hay giấy giới thiệu liên quan đến việc tác nghiệp của phóng viên nhưng thanh niên này không đưa ra được bất kỳ giấy tờ gì ngoài chứng minh thư nhân dân.

Do anh ta không chứng minh được là phóng viên đi tác nghiệp theo sự chỉ đạo của cơ quan báo chí nên tôi bảo anh viết giấy cam kết là không chụp ảnh, quay phim ảnh hưởng đến doanh nghiệp tôi. Khi đó, thanh niên này nói không liên quan nên tôi gọi thanh niên đang ngồi ngoài xe vào.

Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, thanh niên kia sử dụng những lời lẽ khó nghe và không hợp tác, hai bên có xảy ra to tiếng. Đến 11h kém cùng ngày, cán bộ Công an đồn Phúc Hưng và Công an huyện Cẩm Giàng đến mời tất cả chúng tôi về làm việc”.

Nói về việc có nhiều câu nói đe dọa các phóng viên , ông Bùi Xuân Tưởng cho ổằng: “Trong khi làm việc với các đồng chí, do bức xúc nên tôi thiếu kiềm chế, có một số câu từ không được chuẩn xác. Bản thân tôi không có ý định đánh hay dọa dẫm hai thanh niên này và không động vào người hai thanh niên. Tại đồn Công an Phúc Hưng, các đồng chí phóng viên thừa nhận có vào chụp hình, chụp ảnh và có được tôi mời vào nhà. Các đồng chí cũng khai nhận không bị đe dọa, đánh đập hay mất tài sản khi làm việc với công ty”.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Cẩm Giàng xác minh làm rõ.