Ấn tượng bộ tem bưu chính mới về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 25/8, tại Quảng Bình, Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 – 2013)” vào đúng dịp kỷ niệm 106 năm Ngày sinh Đại tướng (25/8/1911-25/8/2017) và kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2017). Ảnh: Zing. Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký và đóng dấu bìa phát hành đặc biệt bộ tem Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN. Bộ tem “Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013)” gồm một mẫu tem và một blốc tem, do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Ảnh: Hình ảnh mẫu tem về Đại tướng trên phong bì. (Nguồn ảnh: Văn Được/Zing). Ở mẫu tem, hình ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trang phục giản dị, gần gũi của quân đội, nhưng toát lên khí phách của nhà lãnh đạo chính trị quân sự lỗi lạc. Nền mẫu tem là hình ảnh chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ảnh: Infonet. Mẫu tem được thiết kế không tràn lề, khuôn khổ 43x32mm, giá mặt 3.000 đồng, blốc tem giá mặt 12.000 đồng. Bộ tem có thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 25/8/2017 đến ngày 30/6/2019. Ảnh: Tuổi Trẻ. Blốc tem là chân dung Đại tướng trên nền hình ảnh Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - Tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: VGP. Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của Đại tướng đối với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Thành Long/TGTT miền Trung. Cũng trong buổi lễ sáng nay, nhiều tranh tem Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013) được phát hành. Ảnh: VGP/Nhật Bắc. Trước bộ tem bưu chính "Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013)" vừa phát hành, Bưu điện Việt Nam đã từng hai lần khắc hoạ và giới thiệu hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên tem Bưu chính. Lần đầu, Bộ tem Kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ phát hành ngày 7/5/1984 gồm 7 mẫu tem và 1 tem khối, do họa sĩ Huy Toàn thiết kế, có mẫu tem mã số 1485 với hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng bên phải Bác Hồ. Ảnh: VNpost. Bộ tem kỷ niệm 50 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam phát hành ngày 22/12/1994 gồm 4 mẫu tem, do họa sĩ Hoàng Thúy Liệu thiết kế, có mẫu tem mã số 2644 khắc họa hình ảnh đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, đồng chí Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy đeo súng ngắn đứng trước hàng quân. Ảnh: VNpost.

Ngày 25/8, tại Quảng Bình, Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 – 2013)” vào đúng dịp kỷ niệm 106 năm Ngày sinh Đại tướng (25/8/1911-25/8/2017) và kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2017). Ảnh: Zing. Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký và đóng dấu bìa phát hành đặc biệt bộ tem Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN. Bộ tem “Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013)” gồm một mẫu tem và một blốc tem, do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Ảnh: Hình ảnh mẫu tem về Đại tướng trên phong bì. (Nguồn ảnh: Văn Được/Zing). Ở mẫu tem, hình ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trang phục giản dị, gần gũi của quân đội, nhưng toát lên khí phách của nhà lãnh đạo chính trị quân sự lỗi lạc. Nền mẫu tem là hình ảnh chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ảnh: Infonet. Mẫu tem được thiết kế không tràn lề, khuôn khổ 43x32mm, giá mặt 3.000 đồng, blốc tem giá mặt 12.000 đồng. Bộ tem có thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 25/8/2017 đến ngày 30/6/2019. Ảnh: Tuổi Trẻ. Blốc tem là chân dung Đại tướng trên nền hình ảnh Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - Tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: VGP. Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của Đại tướng đối với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Thành Long/TGTT miền Trung. Cũng trong buổi lễ sáng nay, nhiều tranh tem Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013) được phát hành. Ảnh: VGP/Nhật Bắc. Trước bộ tem bưu chính "Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013)" vừa phát hành, Bưu điện Việt Nam đã từng hai lần khắc hoạ và giới thiệu hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên tem Bưu chính. Lần đầu, Bộ tem Kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ phát hành ngày 7/5/1984 gồm 7 mẫu tem và 1 tem khối, do họa sĩ Huy Toàn thiết kế, có mẫu tem mã số 1485 với hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng bên phải Bác Hồ. Ảnh: VNpost. Bộ tem kỷ niệm 50 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam phát hành ngày 22/12/1994 gồm 4 mẫu tem, do họa sĩ Hoàng Thúy Liệu thiết kế, có mẫu tem mã số 2644 khắc họa hình ảnh đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, đồng chí Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy đeo súng ngắn đứng trước hàng quân. Ảnh: VNpost.