Hà Nội thiếu 4.000 trụ nước phòng cháy chữa cháy

Chiều ngày 11/4, tại buổi giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, PGĐ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Hà Nội Nguyễn Tuấn Anh cho biết, hiện thủ đô thiếu trên 4000 trụ nước dành cho công tác PCCC.

Theo báo cáo, trong Quý I/2017, trên địa bàn Thành phố xảy ra 291 vụ cháy, trong đó có 4 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 1 vụ chết người, 3 vụ thiệt hại tài sản trên 3 tỷ đồng...

PGĐ CSPCCCC Hà Nội Nguyễn Tuấn Anh tại buổi họp báo

“Trong Quý I, tình hình cháy được kiềm chế, diễn biến ít phức tạp hơn so với Quý IV/2016. Cháy tại các quận nội thành chiếm tỉ lệ cao 197 vụ, chiếm 67,6% tổng số vụ cháy. Cháy tại các loại hình cơ sở trọng điểm thuộc diện quản lý như kho xưởng, chung cư, chợ, siêu thị, trung tâm thưng mại, cơ sở kinh doanh, dịch vụ giảm. Tuy nhiên, vẫn xảy ra một số vụ gây thiệt hại nghiêm trọng (cháy tại số 40 Bát Đàn, 199 Minh Khai, nhà kho trên phố Phạm Hùng...). Nguyên nhân cháy do sự cố điện và sơ suất khi sử dụng lửa chiếm tỷ lệ cao lên đến 235 vụ, chiếm 94,4% số vụ đã làm rõ nguyên nhân”, ông Tuấn Anh nói.

Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của công tác Phòng cháy chữa cháy ông Tuấn Anh cho biết, do lực lượng còn mỏng nên công tác quản lý đối với các đơn vị, cơ sở còn thiếu sót. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC tuy đã được quan tâm song mức độ chuyến biến trong nhận thức của người đứng đầu đơn vị, cơ sở, nhân dân vẫn còn hạn chế.

“Nhiều người ý thức chưa tốt, chẳng hạn cầu thang thoát nạn tại các nhà cao tầng thường thành nhà kho của nhà dân, buồng thang thoát nạn yêu cầu phải đóng kín (yên tâm đi lại trong 45 phút…) nhưng lại luôn được mở ra…cho thoáng.

Chưa kể, địa bàn Hà Nội nếu xảy ra cháy cho dù tại giờ cao điểm hoặc không thì vận hành xe chữa cháy rất khó khăn. Toàn thành phố có tới hơn 1200 ngõ nhỏ xe chữa cháy không tiếp cận được. Có những vụ vừa đi chữa cháy anh em vừa trèo lên nóc nhà để chống dây điện lên.

Hay như trụ nước chữa cháy được bổ sung rất nhiều, các chủ đầu tư, KCN cũng đầu tư, nhưng do đường xá tăng lên nên số lượng trụ vẫn thiếu trên dưới 4000”- ông Tuấn Anh cho biết.

Qua phân tích và dự báo tình hình, đại diện CS PCCC Hà Nội nhận định, tình hình phòng chống cháy nổ còn diễn biến phức tạp và khó kiềm chế được do nhu cầu sinh hoạt của người dân gia tăng nhanh trong đó hạ tầng cơ sở xuống cấp. Ngoài ra, do biến đổi khí hậu, thời tiết nắng nóng khô hạn kéo dài cũng rất dễ gây cháy nổ. Do đó, cơ quan phòng cháy chữa cháy mong muốn người dân tuân thủ công tác phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế thấp nhất những tổn thất do cháy, nổ gây ra.