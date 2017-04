Ảnh: Thiếu nữ Hà Thành “ngụy trang” chống nắng nóng đầu mùa

Mới đầu tháng 4 nhưng Hà Nội và nhiều tỉnh ở miền Bắc đã hứng chịu đợt nắng nóng đầu mùa khá khó chịu, có nơi, nền nhiệt lên đến 39 độ C, ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt của người dân. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày 10-11/4 có khả năng đạt 33-35 độ C, có nơi đạt đến 37 độ C. Trong hai ngày gần đây, người dân ra đường đã phải "ngụy trang" cẩn thận. Những bộ áo chống nắng kín mít được ưu tiên sử dụng. Mới đầu hè mà trên đường phố đã xuất hiện nhiều chị em bịt kín như ninja. Những người đi bộ cũng vội vã qua đường thật nhanh để không bị cái nắng thiêu đốt. Các ngõ nhỏ có bóng cây xanh trở thành điểm đi lại lý tưởng trong ngày hè. Những thiếu nữ Hà Thành tay ô, tay áo chống chọi với nắng nóng. Nắng không quá rát nhưng do thời tiết thay đổi đột ngột nên nhiều người chưa kịp thích nghi và cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Các cô gái không chỉ che ô, còn cẩn thận bịt thêm khẩu trang để tránh khói bụi, nắng rát ảnh hưởng đến làn da. Ai cũng muốn đi thật nhanh qua những đoạn đường nắng nóng. Áo chống nắng, khẩu trang, ô... thành cứu cánh ngày hè. Nắng chói khiến nhiều người phải nheo mắt. Đa phần các cô gái chọn cách bịt kín mít, chỉ hở hai con mắt. Nắng nóng đầu mùa cũng đã ảnh hưởng một phần đến sinh hoạt của người dân. Chờ đèn đỏ lâu dưới nắng nóng là cực hình với nhiều người. Những điểm chờ tín hiệu đèn giao thông ít bóng cây xanh khiến cái nóng càng thêm gay gắt. Người dân di chuyển trên các đường cao tốc cũng gặp nhiều khó khăn do mặt đường lóa sáng, hai bên đường ít bóng mát. Người phụ nữ bán hoa dạo ngồi nghỉ chân dưới một tán cây xanh để tránh nắng. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ đêm nay đến ngày 12/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Từ ngày mai 12/4 sẽ nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

