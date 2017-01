Dự báo thời tiết hôm nay (4/1): Miền Bắc nắng ấm rực rỡ

(Kiến Thức) - Dự báo thời tiết hôm nay (ngày 4/1), miền Bắc tiếp tục duy trì nắng ấm rực rỡ với nền nhiệt độ khá dễ chịu, dao động từ 22-26 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết hôm nay, ngày 4/1, các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì xu hướng tốt với tiết trời ấm áp, Nam Bộ bắt đầu bước vào mùa khô.



Gió Đông Nam tác động làm vùng Bắc Bộ có độ ẩm cao, sáng sớm có sương mù, trưa và chiều trời vẫn nhiều mây, nhiệt độ tăng nhẹ so với ngày hôm qua, một vài nơi ở Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ.

Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên Phủ dao động trong khoảng 22-26 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc ấm áp. Ảnh minh họa: Vietq.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định đôi lúc có mưa rào nhẹ.

Nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến với mức nhiệt 24-26 độ C; thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn 27-28 độ C; các thành phố Nha Trang, Phan Thiết 29-30 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng và mây đan xen, trời mát với nhiệt độ 27-28 độ C.

Nam Bộ bước vào mùa khô với kiểu thời tiết đặc trưng khi độ ẩm giảm thấp dưới 50%, nắng mạnh hơn, thời gian nóng tập trung vào trưa, chiều khi nền nhiệt ở mức 32-33 độ C.

Dự báo thời tiết trên biển, Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa có mưa dông, khả năng kèm lốc xoáy và gió giật.

Huyện đảo Hoàng Sa thời tiết tốt, ít mưa, gió cấp 4-5, tầm nhìn xa thoáng trên 10km.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa dông khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4-10km.

Các vùng biển quanh đảo Thổ Chu, Phú Quốc gió cấp 3-4, biển êm.