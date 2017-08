Đòn ghen tàn độc

Tuần qua, Công an TP HCM đã phát hiện và tiến hành điều tra hai vụ án giết người kinh hoàng có nguyên nhân từ việc ghen tuông.

Ngày 22/8, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) đã tạm giữ đối tượng Huỳnh Đại Thắng (SN 1967, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Theo điều tra, Huỳnh Đại Thắng và vợ cũ là chị T.T.M.T (SN 1973, ngụ quận Gò Vấp) do mâu thuẫn trầm trọng nên đã ly hôn. Thắng cố níu kéo không được nên rất cay cú; vẫn theo dõi cuộc sống của vợ cũ và kiếm cớ ghen tuông, cản đường hạnh phúc mới của người này.



Kẻ cuồng ghen Huỳnh Đại Thắng và hiện trường vụ sát hại 2 người. Thời gian gần đây, Thắng nghe vợ cũ có tình cảm với người đàn ông khác nên điên cuồng tìm cách trả thù. Khoảng 20h10 ngày 20/8, sau khi uống bia, Thắng đến nơi vợ bán hàng rong trên đường Lê Văn Thọ, phường 16, quận Gò Vấp để nói chuyện. Tại đây, Thắng cự cãi với ông N.T.A (SN 1974, ngụ quận 12) đang ngồi cạnh chị T. Bất ngờ, Thắng rút dao đâm 2 nhát vào bụng khiến ông A hoảng sợ bỏ chạy.



Thấy bạn bị đánh, ông T.Q.T (SN 1963, ngụ quận Phú Nhuận) dùng cây sắt đến đánh trúng đầu Thắng. Thắng kẹp cổ rồi vung dao đâm vào bụng, đùi khiến ông T. tử vong tại chỗ. Riêng ông A được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Ngay sau khi gây án mạng , Thắng bị người dân khống chế, bắt giữ.

Trước đó, tại địa bàn huyện Hóc Môn (TP HCM), vào ngày 14/8 người dân phát hiện mùi hôi phát ra từ căn nhà của vợ chồng Lê Quốc Phương (tức Phương “đen”, 30 tuổi, ngụ Hóc Môn) thuê trọ ở xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) nên gọi điện cho vợ Phương “đen” về mở cửa. Khi người vợ về kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện thi thể một người đàn ông lạ mặt quấn trong chăn đang trong giai đoạn phân hủy nặng. Người chồng thuê trọ là Lê Quốc Phương thời điểm đó không có ở nhà, điện thoại cũng không liên lạc được.

Được biết căn nhà trên do vợ chồng Phương “đen” thuê trọ. Vài ngày trước, do Phương ghen tuông vô cớ nên vợ chồng cãi vã rồi người vợ dắt con bỏ đi. Tối 14/8, hàng xóm thấy Phương “đen” dẫn một người đàn ông về nhà nhậu cùng. Đến tối thì thấy Phương khóa trái cửa, dắt xe máy vội vã bỏ đi cho đến khi phát hiện ra vụ án mạng vẫn không thấy xuất hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được danh tính nạn nhân là Nguyễn Võ Thanh Phương (SN 1989, trọ cùng xã Xuân Thới Thượng). Xác định Phương “đen” chính là nghi can số 1 nên công an tiến hành truy bắt, đến chiều 21/8 đã tiến hành bắt khẩn cấp Lê Quốc Phương.

Trước những chứng cứ hết đường chối cãi, Phương “đen” thú nhận đã sát hại anh Thanh Phương. Nguyên nhân gây án, theo Phương “đen” khai nhận là do đối tượng nghi ngờ anh Thanh Phương có tình cảm với vợ mình khiến vợ chồng Phương mâu thuẫn, vợ bỏ nhà ra đi. Từ ghen tuông mù quáng đến tàn độc, Phương “đen” đã nghĩ kế dụ “tình địch” đến nhà nhậu cùng để sát hại, trả thù.

Hiện hai vụ án giết người trên đang được Công an TP HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.