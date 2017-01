Hành trình 60 ngày đêm truy bắt kẻ giết người giấu xác

Sau 2 tháng điều tra ròng rã, ngày 3/1/2017, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được kẻ giết người giấu xác là gã thợ sơn nghiện ma túy.

Liên quan tới vụ án nghiêm trọng giết người giấu xác ở Đồng Nai hồi tháng 11/2016, tờ CAND thông tin:

Tội ác dưới bụi rậm



Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, khoảng 15 giờ 30 phút chiều ngày 5-11-2016, ông Nguyễn Văn Kính (SN 1960, ngụ ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) thả trâu ra đồng ăn cỏ. Khi đàn trâu đi ngang cánh đồng nằm bên cạnh rừng tràm ở ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh thì con trâu đực cứ chúi đầu vào bụi rậm, hai chân trước của nó cào xuống mặt đất trông rất giận dữ. Thấy làm lạ, ông Kính chạy đến cầm dây kéo con trâu ra thì mùi thối bốc lên kinh khủng, ông vén cỏ thì phát hiện xác người nằm úp mặt xuống đất, mông chổng lên trời nên hô hoán chạy đi trình báo chính quyền địa phương.

Hung thủ Nguyễn Quốc Hưng. Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Thanh nhanh chóng cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường và cấp báo tình hình lên cơ quan cấp trên. Ngay trong buổi chiều cùng ngày, Công an huyện Nhơn Trạch, Phòng cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại cánh đồng cỏ để tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nhân thân và nguyên nhân người xấu số tử vong. Nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi, trên người không có giấy tờ tùy thân, mặc quần jean xanh, áo thun ngắn tay. Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân là bụi rậm nằm giữa 2 khu rừng tràm, khu vực này rất vắng người, dân địa phương cho biết, khu vực này thỉnh thoảng có một số thanh niên vào tụ tập đá gà ăn tiền, ngoài ra nơi này còn là điểm hút chích của bọn nghiện ma túy. Chiếc xe của nạn nhân được công an thu hồi tại tiệm bán xe cũ ở phường Phước Long A, quận 9.

Công tác khám nghiệm tử thi được triển khai ngay tại hiện trường, trước sự chứng kiến của đông đảo người dân. Qua đó cơ quan chức năng xác định nạn nhân chết trước đó từ 3 đến 4 ngày, xác đang trong thời kỳ phân hủy nặng. Do thời gian này xảy ra nhiều cơn bảo, mưa liên tục nên khuông mặt nạn nhân cũng bị biến dạng, không thể nhận dạng được, việc truy tìm tung tích càng khó khăn thêm. Bác sĩ pháp y cho biết, phần hộp sọ của nạn nhân bị vỡ thành nhiều mãnh, chấn thương sọ não nặng, đây là nguyên nhân chính nạn nhân tử vong. Ngoài ra bác sĩ pháp y còn phát hiện, phần đầu và mặt nạn nhân bị tác động bằng vật tày có cạnh.

Kết hợp giữa kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường, một cuộc họp khẩn giữa các cơ quan chức năng được tiến hành rồi đi đến nhận định, hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân không phải là hiện trường chính, nhiều khả năng xảy ra ở một nơi khác hoặc gần đó, sau khi hung thủ sát hại nạn nhân rồi mang thi thể vào bụi rậm giấu xác.

Từ những nhận định này, CQĐT đưa ra một số tình huống có thể xảy ra để tập trung hướng điều tra, như: nạn nhân có mối quan hệ với người dân địa phương, đi ngang bị chặn đánh cướp tài sản, mâu thuẫn với nhau rồi bị giết giấu xác , có thể là đối tượng cờ bạc, nghiện ma túy hoặc là người buôn bán bất động sản… hàng loạt giả thuyết được đặt ra. Tuy nhiên, lúc này việc đầu tiên của CQĐT là tìm nhân thân, lai lịch người xấu số là phải cấp bách.

Trong quá trình sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, thông báo truy tìm nạn nhân thì vào ngày 9-11-2016, anh Hoàng Đức Thái (SN 1975, HKTT: phường An Khánh, quận 2, TPHCM; tạm trú tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) đến cơ quan công an trình báo có anh ruột tên Hoàng Đức Trọng (SN 1973) mất tích. Anh Thái cho hay, anh Trọng đi khỏi nhà từ ngày 2-11-2016, kể từ đó Trọng không về nhà và gia đình cũng mất liên lạc, khi đi anh Trọng có sử dụng chiếc xe Wave, nhưng không rõ biển số. Gia đình còn cho biết thêm, anh Trọng từng nghiện ma túy và đã được gia đình đưa đi cai nghiện. Anh mới về nhà cách đây 2 tháng và có dấu hiệu tái nghiện, chưa có vợ con và hiện nay anh tham gia công tác trong tổ tự quản khu dân cư ở ấp Phước Lý, xã Đại Phước.

Anh Thái kể, trước đây gia đình sống ở phường An Khánh, quận 2, TPHCM, nhưng do bị giải tỏa trắng, gia đình đã dọn về Nhơn Trạch sinh sống. Mặc dù về Nhơn Trạch, nhưng anh Trọng thường xuyên quan hệ với một số bạn bè cũ ở Quận 2. Ngoài việc cung cấp một số thông tin cần thiết về người thân, anh Thái còn cung cấp cho cơ quan công an bản photo giấy CMND của anh Trọng. Tiến hành so sánh giấu vân tay thu được khi khám nghiệm tử thi, CQĐT xác định xác chết trong bụi rậm chính là anh Hoàng Đức Trọng.

Lần theo dấu vết

Sau khi xác định được lai lịch nạn nhân, bản thân Trọng là người nghiện ma túy, quan hệ xã hội phức tạp, câu hỏi nghi vấn mà CQĐT đặt ra lúc này là liệu anh Trọng bị cướp xe hay là anh đã đem bán lấy tiều sử dụng ma túy, như vậy chiếc xe đang ở đâu? Cần phải xác định rõ thêm đây là vụ án giết người hay giết cướp tài sản!. Mặc dù sinh sống ở Đồng Nai, nhưng anh Trọng lại thường xuyên quan hệ với nhiều đối tượng ở các quận 9, 7, 2 (TPHCM). Với địa bàn rộng như thế này, công tác xác minh, truy tìm các mối quan hệ với nạn nhân càng khó khăn thêm. Tuy nhiên, CQĐT đã tập trung vào một số đối tượng cờ bạc và nghiện ma túy là chủ chốt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm sắc bén nhưng không kém phần gian nan, mày mò của lực lượng trinh sát, khoảng một tháng sau, vào ngày 9-12-2016, CQĐT đã tìm ra được đối tượng thường xuyên sử dụng ma túy chung với anh Trọng là Nguyễn Quốc Hưng (SN 1982, ngụ khu phố 3, phường Tân Quy, quận 7, TPHCM), đối tượng thứ 2 là em ruột của Hưng, tên là Nguyễn Phước Tân (tự Bé 9, SN 1985).

Thế nhưng, do hai anh em này không nghề nghiệp ổn định, sau khi gia đình bị giải tỏa ở Quận 2, cả hai đều thường xuyên thay đổi chỗ ở tại các địa bàn Quận 2, Quận 9 và Quận 7. Một nhóm trinh sát đã được cắt cử lên địa bàn này tạm trú nhiều ngày để phối hợp với công an địa phương truy tìm manh mối. Sau đó trinh sát đã nắm được thông tin Hưng và Tân đang sinh sống tại phường Long Phước, quận 9 nên đã tiếp cận theo dõi hành tung của hai người này. Sau nhiều ngày đeo bám, phát hiện cả hai anh em này có những dấu hiệu bất thường, khuông mặt thường hay lo lắng và biểu hiện về trầm cảm… trinh sát đã luôn báo cáo, cập nhật tình hình những kẻ nghi vấn về cho lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai.

Đến khi “ván bài cần phải lật ngửa”, vào sáng 3-1-2017, sau khi nghe lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự báo cáo tình hình, Đại tá Nguyễn Văn Kim – Phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp những kẻ nghi án để đấu tranh làm rõ. Lúc 11 giờ trưa cùng ngày, các trinh sát đã bắt giữ Nguyễn Quốc Hưng tại phường Long Trường, quận 9.

Tại CQĐT, các điều tra viên đã gặp rất nhiều khó khăn khi lấy lời khai tên Hưng, vì đối tượng này liên tục lên cơn nghiện, cứng đầu, khai báo nhỏ giọt, không thành khẩn hòng che giấu hành vi phạm tội. Các điều tra viên đã liên tục đấu tranh nhiều giờ, sang ngày hôm sau thì Hưng mới chịu khai nhận hành vi sát hại anh Trọng hết sức dã man.

Bản thân Hưng nghiện ma túy nặng, thường xuyên rủ anh Trọng đến khu vực hầm Thủ Thiêm, quận 2 để sử dụng ma túy. Đến khi không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng và nhớ lại cô bạn gái giận bỏ về Nghệ An, Hưng nghĩ đến việc giết anh Trọng cướp xe bán lấy tiền rồi về quê thăm người yêu. Vào khoảng 10 giờ sáng 2-11-2016, sau khi đi làm sơn nước về, Hưng hẹn anh Trọng đến hầm Thủ Thiêm để sử dụng ma túy.

Hưng mang theo một cây búa đóng đinh rồi nhờ một người quen chở đến điểm hẹn chờ anh Trọng. Khi anh Trọng đến thì Hưng nhờ chở vào quận 1 mua heroin, sau đó hai người quay lại hầm Thủ Thiêm hít cho thỏa mãn cơn thèm. Sau đó Hưng rủ anh Trọng sang ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch xem đá gà, lúc này Hưng lấy cây búa để trên ba ga xe anh Trọng.

Về đến xã Vĩnh Thanh, Hưng rủ anh Trọng vào khu rừng tràm sử dụng ma túy. Nhân cơ hội lúc anh Trọng đang phê ma túy, Hưng lấy búa đánh liên tiếp 5 phát vào đầu khiến anh Trọng chết ngay tại chỗ. Hưng lục túi nạn nhân lấy bóp, điện thoại rồi cướp luôn chiếc xe wave mang biển số: 51B1-280.50 chạy về Quận 9. Trên đường đi, Hưng dừng xe móc bóp lấy CMND và cà vẹt xe rồi vứt bóp và búa ven đường. Đến phà Cát Lái, Hưng gọi điện cho em trai là Nguyễn Phước Tân thì biết Tân đang làm việc trong một công trình xây dựng ở Quận 9.

Hưng chạy xe đến công trình gặp Tân rồi mỗi người một xe chạy đến cầu Rạch Chiếc ở Xa lộ Hà Nội. Tại đây, Hưng bảo Tân chờ rồi chạy xe của anh Trọng vào một tiệm mua bán xe cũ ở phường Phước Long A, quận 9 bán được 6 triệu đồng, sau đó Hưng quay trở lại và bảo Tân chở vào Quận 1 mua ma túy. Trên đường đi, Hưng đã kể cho Tân nghe việc giết anh Trọng cướp xe. Do sợ bị người dân sớm phát hiện, Hưng bảo Tân giúp chở về Nhơn Trạch để giấu xác.

Đến 19 giờ tối cùng ngày, được Tân chở đến hiện trường, Hưng vác xác anh Trọng mang vào sâu trong rừng tràm khoảng 50 mét rồi giấu trong bụi rậm. Sau đó cả hai quay về Quận 9. Sáng hôm sau, Hưng đón xe đò bỏ trốn về Nghệ An thăm người yêu, đến ngày 20-11-2016 thì quay lại TPHCM. Từ lời khai của Hưng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt giữ Tân để điều tra làm rõ thêm về hành vi phạm tội. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã đến Quận 9 thu hồi được chiếc xe tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.