Sẽ khởi tố người bỏ thuốc vào nồi bún tội giết người

Công an đang giám định loại thuốc chuột mà bà Điệp bỏ vào nồi bún để xem xét khởi tố bà này tội giết người.

Ngày 26/12, Công an quận 9 cho hay đang câu lưu bà Hồ Thị Ngọc Điệp (52 tuổi, ngụ đường Nam Cao, quận 9) để điều tra, làm rõ về hành vi và lời khai của bà này trong vụ bỏ thuốc chuột vào nồi nước dùng nấu bún nhằm đầu độc mọi người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc sáng ngày 25/12.

Theo một cán bộ điều tra Công an quận 9, hiện cơ quan công an đang tiến hành giám định mẫu thuốc chuột để xử lý bà này. “Nếu thuốc này có thể gây chết người, mặc dù chưa ai ăn uống, chưa gây hậu quả nhưng bà Điệp vẫn đối diện với tội giết người...”, cán bộ điều tra này nói.

Vị này cũng cho hay, nếu kết quả giám định là thuốc chuột có khả năng làm chết người, Công an quận 9 sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển hồ sơ cùng đối tượng lên Phòng CSĐTP về TTXH (PC 45) Công an TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, như Pháp luật TP.HCM đưa tin, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc buôn bán hàng ăn ở đường Nam Cao (phường Tân Phú, quận 9) và tranh chấp đất đai, sáng 25/12, bà Điệp đã lén bỏ thuốc chuột vào nồi bún của người cháu họ.

Vụ việc được phát giác, toàn bộ hành động của bà Điệp bị camera an ninh ghi lại.

Qua truy xét, bà Điệp khai đã bỏ thuốc chuột vào nồi nước dùng lúc không có người cháu ở chỗ bán hàng nhằm đầu độc khách đến ăn sáng .