Điều chuyển công tác CSGT ở Hà Nam dẫm lên vật lạ nghi là tiền

Thời gian qua, một số báo chí và mạng xã hội trên Internet đăng tải video clip phản ánh thông tin một CSGT - Công an tỉnh Hà Nam nghi nhận mãi lộ tại Quốc lộ 21.



Liên quan vụ việc trên, ngày 31/1, Công an tỉnh Hà Nam đã có thông tin chính thức trả lời báo chí liên quan vụ việc trên.

Theo đó, Công an tỉnh Hà Nam đã tiến hành kiểm tra, xác minh, xác định người trong clip đúng là cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn giao thông trên Quốc lộ 21.

Ảnh cắt từ clip.

“Do hình ảnh trong video clip không phản ánh đầy đủ các thông tin nên không đủ căn cứ xác định cán bộ Cảnh sát giao thông trong clip nhận mãi lộ”, Công an tỉnh Hà Nam cho biết.

Tuy nhiên, hình ảnh trong clip đã phản ánh cán bộ Cảnh sát giao thông có tư thế, tác phong không đúng quy định Điều lệnh Công an nhân dân, gây dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín lực lượng Công an.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định, đã tiến hành xử lý kỷ luật và điều chuyển khỏi lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra đường bộ đối với cán bộ vi phạm, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trong Công an tỉnh tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm túc quy trình, quy chế công tác, điều lệnh Công an nhân dân.