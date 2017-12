Khởi tố trung úy cảnh sát nhận hối lộ 50 triệu đồng

(Kiến Thức) - Cơ quan công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với trung úy cảnh sát nhận hối lộ 50 triệu đồng của tài xế.

Ngày 22/12, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trung úy Lê Văn Thái đang công tác tại đội cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Ảnh minh họa.

Trước đó nhóm của trung úy cảnh sát Lê Văn Thái đã phát hiện một xe bồn chở chất thải hầm cầu đổ trộm ra môi trường nên đã tạm giữ xe. Tuy nhiên tài xế đã liên lạc với trung úy Thái xin bỏ qua, trung úy này đòi 50 triệu tiền phạt.

Sau nhiều lần ngã giá, trung úy Lê Văn Thái đồng ý đến một quán hải sản ở đường Võ Thị Sáu để nhận tiền và bị trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ bắt quả tang.

Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.