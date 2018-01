Bộ Công an yêu cầu báo cáo vụ CA "bêu tên" người mua bán dâm

Diễn biến mới nhất vụ công an bêu tên người mua bán dâm tại Phú Quốc được tờ Infonet thông tin:

Xung quanh việc Công an thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang) đứng ở vỉa hè một tuyến đường đông dân cư nêu tên 4 người liên quan đến một vụ việc được xác định là có hành vi mua bán dâm, Thiếu tướng Lương Tam Quang – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết: “Tôi đang yêu cầu các cơ quan Công an của tỉnh Kiên Giang báo cáo vụ việc với Bộ Công an để làm rõ”.

Thiếu tướng Lương Tam Quang (người đứng) vừa trao đổi với PV Báo Infonet về vụ việc.

Trước đó, như đã đưa tin trên Báo điện tử Infonet, ngày 30/1, trên facebook lan truyền 1 clip dài ghi lại cảnh Công an thị trấn Dương Đông công bố công khai quyết định xử phạt người mua bán dâm. Trong đó, toàn bộ tên, tuổi, quê quán của những người mua bán dâm được đọc trước đông đảo người lớn, trẻ em. Sự việc được nhiều người dân quay lại và đăng tải trên facebook gây nhiều ý kiến trái chiều.

Thông tin và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.