Vì sao Tập đoàn Điện lực Việt Nam bị thanh tra tài chính?

Tổng doanh thu của EVN năm 2017 ước đạt 293.180 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán điện là 289.250 tỷ đồng, tăng 8,94% so với năm 2016. Năm 2017, điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 192,45 tỷ kWh, tăng 8,6% so với năm 2016. Điện thương phẩm ước đạt 174,05 tỷ kWh, tăng 8,92% so với năm 2016. Năng suất lao động sản xuất kinh doanh điện toàn EVN đạt 1,92 triệu kWh/người, tăng 9% so với năm 2016.

EVN bảo toàn và phát triển được vốn Nhà nước, tổng giá trị tài sản hợp nhất ước tính đến cuối năm 2017 là 707.270 tỷ đồng (tăng 15.053 tỷ đồng so với năm 2016), trong đó vốn chủ sở hữu là 216.510 tỷ đồng (tăng 11.275 tỷ đồng).

Với tổng tài sản vượt ngưỡng 700.000 tỷ đồng, EVN trở thành tập đoàn có quy mô lớn thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Giá trị nộp ngân sách năm 2017 của toàn EVN đạt 15.870 tỷ đồng.