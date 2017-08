Điểm nóng 24h: Nhiều “sếp” Oceanbank bật khóc nức nở tại tòa

Ngày đầu phiên xử Hà Văn Thắm và đồng phạm

Thêm một "sếp" Vinashin bị khởi tố

Ngày 28/8/2017, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Bình - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.