Cảnh ngập lụt kinh hoàng ở Texas vì siêu bão Harvey

Siêu bão Harvey mang theo mưa lớn và gió mạnh đã đổ bộ vào bang Texas, gây ra tình trạng ngập lụt kinh hoàng tại nhiều khu vực, đặc biệt là thành phố Houston. Ảnh: Reuters. Được biết, Harvey là cơn bão mạnh nhất trong hơn 50 năm qua đổ bộ vào bang Texas. Ảnh: Người dân dùng thuyền kayak giải cứu một người đi xe máy bị mắc kẹt trên đường cao tốc 45 ở Houston. Ảnh: Reuters. Cảnh giải cứu người dân tại khu vực ngập lụt ở Dickinson, bang Texas. Ảnh: Reuters. Một binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia của bang Texas cõng người phụ nữ ra khỏi khu vực ngập lụt ở Houston. Ảnh: Reuters. Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) ngày 27/8 cho biết, đã có 5 người thiệt mạng ở Houston sau khi bão Harvey đổ bộ vào Texas. Ảnh: Đường phố biến thành sông ở Pearland, ngoại ô thành phố Houston. Ảnh: Reuters. Do ảnh hưởng của bão Harvey, nhiều cư dân ở Houston đã phải sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Những người dân được đưa đến Trung tâm Hội nghị George R.Brown ở Houston. Ảnh: Reuters. Bà Sterling Broughton được đưa lên thuyền giải cứu ở Dickinson, bang Texas. Ảnh: Reuters. Cảnh tượng ngập lụt kinh hoàng trong thành phố Houston nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters. Người dân lội qua con đường ngập nước ở Dickinson, Texas. Ảnh: Reuters. Mưa lớn do bão Harvey gây ra như sắp "nhấn chìm" thành phố Houston. Ảnh: Reuters. Lực lượng Vệ binh Quốc gia của bang Texas tới giải cứu những cư dân trong khu vực bị ngập nặng sau bão ở Houston. Ảnh: Reuters. Biển nước mênh mông trong Công viên Buffalo Bayou ở Houston. Ảnh: Reuters. Khu Pearland, ngoại ô thành phố Houston, không khác gì sông. Ảnh: Reuters. Quang cảnh đường cao tốc 225 ở Houston, bang Texas. Ảnh: Reuters. Bão Harvey mang theo mưa to, gió lớn ở Victoria, bang Texas. Ảnh: Reuters. Lực lượng Vệ binh Quốc gia của bang Texas giải cứu người dân ở Houston. Ảnh: Reuters.

