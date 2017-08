Nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinashin bị khởi tố

(Kiến Thức) - Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Bình - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Ngày 28/8/2017, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Bình - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên, đơn vị này cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên.



Trước đó, ngày 28/9/2016, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Võ Tân - Giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp nông thủy sản Phú Yên và Dương Sơn Hoan - Kế toán trưởng Công ty cổ phần công nghiệp nông thủy sản Phú Yên về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Bình- nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Ảnh minh họa.

Theo những tài liệu điều tra, năm 2007, Giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp nông thủy sản Phú Yên - ông Võ Tân đã làm tờ trình Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam cho chủ trương đầu tư xây dựng đội tàu gồm 4 tàu (trong đó 2 tàu 6800T, 2 tàu 4000T). Ngày 22/10/2007, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam cho phép Công ty cổ phần công nghiệp nông thủy sản Phú Yên lập dự án đầu tư đóng mới 2 tàu 4000 DWT với tổng mức đầu tư 150 tỉ đồng; chỉ định đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Vinashin.

Tuy nhiên, trong khi Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) chỉ mới cho phép lập dự án nhưng ông Võ Tân đã lập tờ trình gửi ông Bình xin khởi công đóng 2 tàu 4000 DWT. Bất chấp dự án chưa lập xong, chưa thẩm định nhưng ông Bình vẫn ký, bút phê vào Tờ trình “Đồng ý” cho đóng tàu.

Ông Bình cũng chỉ đạo ông Tân lập các thủ tục dự án hợp thức hóa hồ sơ để trình ông Bình ký quyết định phê duyệt dự án đóng 2 tàu 4000DWT và sẽ tạo điều kiện cho vay vốn trong Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam khi dự án được phê duyệt. Sau đó, ông Tân chỉ mới thực hiện bước lập đề cương dự án; việc lập dự án và thiết kế 2 tàu 4000DWT dở dang, dự án không được thẩm định nên không trình được hồ sơ để ông Bình phê duyệt.

Ngày 9/1/2008, ông Bình ký Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư, chấp thuận đơn vị lập dự án là Công ty cổ phần Vinashin; tư vấn đầu tư và chỉ định đơn vị thẩm tra dự án là Công ty CP tư vấn đầu tư Hoàng Anh.

Trước đó, Công ty công nghiệp nông thủy sản Phú Yên đã vay vốn mua sắt thép, tiến hành xuất vật tư đóng 1 tàu 4100DWT, đến tháng 10/2008 dừng thi công. Tổng giá trị khối lượng vật tư, nhân công và chi phí chung đã đầu tư đóng tàu 4100 DWT là 9.637.739.000 đồng. Đến ngày 22/6/2012, Công ty cổ phần công nghiệp nông thủy sản Phú Yên bán thanh lý tàu 4100 DWT, gây hậu quả thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.