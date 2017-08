Nóng: Người dân vây bắt hung thủ giết người

Hiện Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhằm điều tra, làm rõ vụ án mạng. Nghi can được xác định là đối tượng Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh), đã bị người dân bắt giữ ngay tại hiện trường đâm chết người và bàn giao cho cơ quan Công an.

Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Trước đó 10h sáng 28/8, nạn nhân Phan V (SN 1987, ngụ quận 8) cùng 1 cô gái ngồi cùng Tâm tại 1 quán cà phê ngay trong hẻm số 60 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh. Tại đây anh V cùng cô gái có cự cãi lớn tiếng với Tâm. Sau đó Tâm đứng dậy tát cô gái trên rồi bỏ về phòng trọ của mình gần ngay trong hẻm. Anh V cùng cô gái đuổi theo Tâm tiếp tục xảy ra cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ Tâm rút hung khí đâm giữa ngực nạn nhân khiến anh V gục ngay tại bãi giữ xe của khu trọ. Cô gái chứng kiến toàn bộ vụ việc đã hoảng loạn tri hô, cầu cứu. Người dân xung quanh đã nhanh chóng chạy đến can thiệp, tước đoạt hung khí, bắt giữ Tâm và báo cho Công an đến hiện trường. Đến chiều cùng ngày, Công an vẫn phong tỏa hiện trường vụ á n để khám nghiệm và lấy lời khai của các nhân chứng.