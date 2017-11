Chồng đâm nhiều nhát dao vào vợ rồi cứa cổ tự sát

Chiều tối 9/11, Công an TP. Tân An (tỉnh Long An) cho biết đang điều tra làm rõ vụ giết người tại quán ăn Thu Tuyền, đường Hồ Văn Long, phường 2, TP. Tân An.

Nghi can của vụ việc là anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1987, ngụ TP. Tân An). Theo thông tin ban đầu vào chiều cùng ngày, Nguyễn Văn Dũng đã tới chỗ làm của vợ là chị Lê Thị Nga tại địa chỉ nêu trên rồi bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào lưng chị Nga khiến nạn nhân gục ngã.

Do vụ việc diễn ra bất ngờ và kẻ ra tay lại chính là người chồng của nạn nhân nên không ai kịp can căn, nạn nhân không kịp phản kháng.

Đối tượng Dũng bị khống chế.



Sau khi đâm chị Nga, hung thủ cầm con dao gây án đi vòng quanh trong quán la lối chửi bới rồi tự cầm dao cắt cổ mình ngay sau đó. Tuy nhiên do vết cắt không quá sâu, đối tượng bỏ chạy ra tới ngoài đường thì bị lực lượng cảnh sát 113 cùng quần chúng khống chế, bắt giữ.

Ngay sau vụ việc, cả hung thủ và nạn nhân đều được cảnh sát và người dân đưa đi cấp cứu.