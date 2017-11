Cảnh báo mưa lũ lịch sử ở miền Trung

Thông tin mới nhất của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay (6/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng biển ngoài khơi bắc và Trung Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Dự báo trong ngày hôm nay, ở vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động. Hiện, nước lũ ở Huế vẫn tiếp tục dâng cao và dự báo có thể phá vỡ kỷ lục ở trận lụt năm 1999. Ảnh:VTC. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông hoạt động mạnh nên từ hôm nay đến hết ngày 08/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cũng đưa ra cảnh báo lũ khẩn cấp trên các sông thuộc khu vực miền Trung. Cụ thể hiện nay, mực nước hạ lưu sông Vu Gia – Thu Bồn (Quảng Nam) đang dao động ở mức đỉnh; sông Kôn (Bình Định) đang lên; sông Đắkbla (Kon Tum) đang dao động ở mức cao; các sông khác từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đang xuống. Mực nước lúc 4h/06/11 trên một số sông như sau:

- Sông Thạch Hãn (Quảng Trị) tại Thạch Hãn 5,43m, xấp xỉ BĐ3;

- Sông Bồ (Thừa Thiên Huế) tại Phú Ốc 4,41m, xấp xỉ BĐ3;

- Sông Hương (Thừa Thiên Huế) tại Kim Long 3,64m, trên BĐ3 0,14m;

- Sông Vu Gia (Quảng Nam) tại Ái Nghĩa 9,96m, trên BĐ3 0,96m;

- Sông Thu Bồn tại Câu Lâu 5,12m, trên BĐ3 1,12m; tại Hội An 3,15m, trên BĐ3 1,15m;

- Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc 7,64m, trên BĐ3 1,14m;

- Sông Vệ (Quảng Ngãi) tại trạm Sông Vệ 5,69m, trên BĐ3 1,19m;

- Sông Lại Giang (Bình Định) tại Bồng Sơn 8,39m, trên BĐ3 0,39m;

- Sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa 7,8m, dưới BĐ3 0,2m;

- Sông Dinh (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa (lúc 1h) 5,28m, dưới BĐ3 0,22m;

- Sông ĐắkBla (Kon Tum) tại Kon Plong 594,05m ở mức BĐ3.

Trong 3-6 giờ tới, lũ hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn sẽ đạt đỉnh, tại Câu Lâu lên mức 5,2m, trên BĐ3 1,2m; tại Hội An lên mức 3,3m, trên BĐ3 1,3m (tương đương mực nước lũ lịch sử năm 2007), sau xuống chậm;

Trong 12 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Kôn tiếp tục lên; các sông khác từ Quảng Bình đến Bình Định tiếp tục xuống. Mực nước trên các sông có khả năng như sau:

- Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 4,5m, trên BĐ2 0,5m;

- Sông Bồ tại Phú Ốc xuống mức 3,4m, trên BĐ2 0,4m;

- Sông Hương tại Kim Long xuống mức 2,6m, trên BĐ2 0,6m;

- Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống mức 9,2m, trên BĐ3 0,2m;

- Sông Thu Bồn tại Câu Lâu xuống mức 4,8m, trên BĐ3 0,8m; tại Hội An xuống mức 2,7m, trên BĐ3 0,7m;

- Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc xuống mức 6,1m, dưới BĐ3 0,4m;

- Sông Vệ tại trạm Sông Vệ xuống mức 4,5m ở mức BĐ3;

- Sông Lại Giang tại Bồng Sơn xuống mức 7,5m, trên BĐ2 0,5m;

- Sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 8,5m, trên BĐ3 0,5m (dự kiến Qxả hồ Định Bình 2000m3/s);

- Sông Đắkbla tại KonPlong dao động ở mức 594,0m, ở mức BĐ3;

- Các sông khác dao động ở mức BĐ1-BĐ2

Cảnh báo n gập lụt nghiêm trọng trên diện rộng ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định, bắc Khánh Hòa. Đặc biệt là các huyện: Thừa Thiên Huế: Phú Lộc, Phú Vang, Hương Trà, Thành phố Huế; Quảng Nam: Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Nông Sơn, Hội An, Thành phố Tam Kỳ;

Quảng Ngãi: Nghĩa Hành, Mộ Đức, Thị trấn Châu Ổ, Thành phố Quảng Ngãi; Bình Định: Vân Canh, Hoài Nhơn, thành phố Quy Nhơn; Kon Tum: Đắk Glei, Kon Plông, Tu Mơ Rông.

Trong 06-12 giờ qua, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, đến rất to. Cảnh báo, trong 6-12 giờ tới, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét , sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp các tỉnh trên. Đặc biệt ở các huyện: Hướng Hóa, Đăkrông (Quảng Trị); Phong Điền, Phú Lộc, Hương Trà, Hương Thủy, Nam Đông, A Lưới (Thừa Thiên Huế); Hiên, Nam Giang, Quế Sơn, Phước Sơn, Trà My (Quảng Nam); Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long (Quảng Ngãi);