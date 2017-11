Cung điện Mùa Đông, địa danh lịch sử của Cách mạng Tháng Mười

Nằm ở trung tâm thành phố Saint Peterburg của Nga, Cung điện Mùa đông không chỉ là một kỳ quan kiến trúc mà còn là địa danh ghi dấu ấn của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Ảnh: Saint-Petersburg.com. Cung điện này do kiến trúc sư người Italia B. F. Rastrelli thiết kế theo yêu cầu của Nữ hoàng Elizaveta I, được xây dựng trên nền cung điện cũ trong những năm 1754 – 1762. Ảnh: World secret locations. Cung điện nằm trên khuôn viên rộng 90.000m², có bố cục tứ giác với các dãy nhà mang phong cách kiến trúc Baroque bao quanh một khoảng sân trong. Ảnh: Wikipedia. Ba trong số bốn mặt tiền của cung điện quay ra những khoảng không gian rộng lớn như bờ sông, quảng trường, công viên. Mặt tiền chính rộng khoảng 225m, mặt tiền bên khoảng 185m. Ảnh: Our Russia. Các khối nhà của cung điện có ba tầng với các cửa sổ vòm bán nguyệt được trang trí tinh xảo. Ảnh: World secret locations. Vật liệu xây dựng cung điện gồm 5 triệu viên gạch cùng các loại đá hoa cương nhập từ Italia, đá hoa cương đỏ từ Phần Lan và các loại đá khác ở dãy Ural. Ảnh: Saint-Petersburg.com. Trong cung điện có hơn 700 phòng với nội thất vô cùng lộng lẫy. Ảnh: Saint-Petersburg.com. Cung điện Mùa Đông là nơi ở của các Nga hoàng cho đến khi chế độ Nga hoàng sụp đổ và vào cuộc cách mạng tư sản tháng 2/1917. Sau đó, cung điện được chính phủ lâm thời trưng dụng. Ảnh: Visit-Petersburg. Trong cuộc Cách mạng Tháng Mười, vào ngày 7/11/1917 (ngày 25/10 theo lịch Nga cũ), những binh sĩ cách mạng dưới sự chỉ huy của lãnh tụ Lenin đã tấn công vào Cung điện Mùa Đông, lật đổ chính phủ tư sản lâm thời, giành chính quyền về tay người lao động. Ảnh: Russian National Tourist Office. Sau khi cách mạng thành công, cung điện được dùng làm sảnh họp của chính quyền Cách mạng. Ảnh: RussiaTrek.org. Từ năm 1918 - 1922, cung điện dần dần được được chuyển giao cho Bảo tàng quốc gia Ermitazh. Đây là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới hiện đại, nơi trưng bày khoảng 3 triệu tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Saint-Petersburg.com. Ngày nay, Cung điện Mùa Đông và quảng trường Cung điện là hạt nhân của thành phố Saint Peterburg hiện đại và là một trong những điểm đến chính của du lịch nội địa Nga và quốc tế. Ảnh: Dreamstime.com. Công trình này cùng trung tâm lịch sử Saint Peterburg cũng đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: The Telegraph.

