Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ vụ hành hung bác sĩ

Liên quan đến việc này, ngày 22/8, ông Phạm Văn Long, Phó giám đốc Bệnh viên Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, đã gửi báo cáo ban đầu cho đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh và Sở Y tế Nghệ An.