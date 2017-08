Theo chân bộ đội càn quét ổ dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội

Hà Nội những ngày này đang "căng mình" phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, xuất hiện nhiều yếu tố khiến dịch bệnh có thể bùng phát trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị cùng vào cuộc, huy động thêm lực lượng bộ đội, công an tham gia chống dịch. Ghi nhận của PV Kiến Thức, chiều 22/8, tại ổ dịch ngõ 155 phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), bộ đội thuộc Bộ Tư lệnh Binh chủng Hóa học đang phối hợp với các cán bộ Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy, Công an, tổ trưởng tổ dân phố... khẩn trương phun hóa chất diệt muỗi trong các hộ gia đình. Các chiến sỹ phải mang chiếc máy phun hóa chất diệt muỗi nặng khoảng 20kg, hoạt động liên tục trong vòng nhiều giờ đồng hồ. Cán bộ y tế hướng dẫn, giúp đỡ bộ đội trước khi phun hóa chất diệt muỗi phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết một cách an toàn theo đúng quy định. Do phải đeo máy phun hóa chất trên vai nặng, hoạt động liên tục trong vòng nhiều giờ đồng hồ nên nhiều chiến sĩ mệt mỏi nên thường xuyên phải thay đổi nhau làm việc. Chiến sĩ Đặng Đức Vinh (SN 1998) - Bộ Tư lệnh Hóa học, chia sẻ: "Hàng ngày tôi vẫn làm hai ca sáng và chiều để phun hóa chất diệt muỗi. Nếu hôm nào mà phải phun nhiều chúng tôi sẽ chia nhau ra làm, còn hôm nào mà địa điểm ít thì cùng nhau ở một khu vực cho đỡ mệt". Hình ảnh các chiến sĩ quân đội đội, công an, các cán bộ y tế... tham gia càn quét ổ dịch sốt xuất huyết tại ngõ 155 Yên Hòa khiến bà con đỡ lo lắng, yên tâm hơn khi bệnh sốt xuất huyết đang hết sức phức tạp. Theo một cán bộ của Trung tâm y tế Dự phòng Hà Nội, hoạt chất sử dụng phun sốt xuất huyết trong nhà được phun dưới dạng sương mù, hạt cực nhỏ. “Tuy nhiên, trong quá trình đến các địa bàn chúng tôi vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn như; một số gia đình không chịu hợp tác, nhiều gia đình dù đã được chính quyền địa phương tuyên truyền song vẫn cố tình đóng cửa, cài then chặt vắng nhà khi cán bộ y tế đến phun hóa chất diệt muỗi chống sốt xuất huyết”, một cán bộ của Trung tâm y tế Dự phòng Hà Nội chia sẻ. Hóa chất diệt muỗi được phun ở những góc nhà như; gầm giường, bàn ghế, tủ… thường có nhiều muỗi trú ngụ. Người dân phường Yên Hòa động viên tinh thần của chiến sĩ khi phải làm việc liên tục dưới thời tiết oi bức, nóng nực. Trong lúc bộ đội vào nhà phun hóa chất diệt muỗi, người dân được khuyến cáo tạm ra ngoài, tránh xa khu vực phun thuốc nửa giờ đồng hồ để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Các lực lượng vào từng ngõ, hẻm ở phường Yên Hòa để phun thuốc hóa chất chống sốt xuất huyết. Cán bộ y tế ghi danh sách các hộ gia đình đã được phun hóa chất diệt muỗi, chống sốt xuất huyết. Đồng thời tuyên truyền cho bà con phải chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy bằng cách lật úp hoặc che đậy kín các dụng cụ chứa nước trong gia đình. Các lực lượng công an cũng theo sát nhân dân cùng chống lại dịch bệnh sốt xuất huyết trong những ngày này ở Yên Hòa.

Hà Nội những ngày này đang "căng mình" phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, xuất hiện nhiều yếu tố khiến dịch bệnh có thể bùng phát trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị cùng vào cuộc, huy động thêm lực lượng bộ đội, công an tham gia chống dịch. Ghi nhận của PV Kiến Thức, chiều 22/8, tại ổ dịch ngõ 155 phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), bộ đội thuộc Bộ Tư lệnh Binh chủng Hóa học đang phối hợp với các cán bộ Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy, Công an, tổ trưởng tổ dân phố... khẩn trương phun hóa chất diệt muỗi trong các hộ gia đình. Các chiến sỹ phải mang chiếc máy phun hóa chất diệt muỗi nặng khoảng 20kg, hoạt động liên tục trong vòng nhiều giờ đồng hồ. Cán bộ y tế hướng dẫn, giúp đỡ bộ đội trước khi phun hóa chất diệt muỗi phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết một cách an toàn theo đúng quy định. Do phải đeo máy phun hóa chất trên vai nặng, hoạt động liên tục trong vòng nhiều giờ đồng hồ nên nhiều chiến sĩ mệt mỏi nên thường xuyên phải thay đổi nhau làm việc. Chiến sĩ Đặng Đức Vinh (SN 1998) - Bộ Tư lệnh Hóa học, chia sẻ: "Hàng ngày tôi vẫn làm hai ca sáng và chiều để phun hóa chất diệt muỗi . Nếu hôm nào mà phải phun nhiều chúng tôi sẽ chia nhau ra làm, còn hôm nào mà địa điểm ít thì cùng nhau ở một khu vực cho đỡ mệt". Hình ảnh các chiến sĩ quân đội đội, công an, các cán bộ y tế... tham gia càn quét ổ dịch sốt xuất huyết tại ngõ 155 Yên Hòa khiến bà con đỡ lo lắng, yên tâm hơn khi bệnh sốt xuất huyết đang hết sức phức tạp. Theo một cán bộ của Trung tâm y tế Dự phòng Hà Nội, hoạt chất sử dụng phun sốt xuất huyết trong nhà được phun dưới dạng sương mù, hạt cực nhỏ. “Tuy nhiên, trong quá trình đến các địa bàn chúng tôi vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn như; một số gia đình không chịu hợp tác, nhiều gia đình dù đã được chính quyền địa phương tuyên truyền song vẫn cố tình đóng cửa, cài then chặt vắng nhà khi cán bộ y tế đến phun hóa chất diệt muỗi chống sốt xuất huyết”, một cán bộ của Trung tâm y tế Dự phòng Hà Nội chia sẻ. Hóa chất diệt muỗi được phun ở những góc nhà như; gầm giường, bàn ghế, tủ… thường có nhiều muỗi trú ngụ. Người dân phường Yên Hòa động viên tinh thần của chiến sĩ khi phải làm việc liên tục dưới thời tiết oi bức, nóng nực. Trong lúc bộ đội vào nhà phun hóa chất diệt muỗi, người dân được khuyến cáo tạm ra ngoài, tránh xa khu vực phun thuốc nửa giờ đồng hồ để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Các lực lượng vào từng ngõ, hẻm ở phường Yên Hòa để phun thuốc hóa chất chống sốt xuất huyết. Cán bộ y tế ghi danh sách các hộ gia đình đã được phun hóa chất diệt muỗi, chống sốt xuất huyết. Đồng thời tuyên truyền cho bà con phải chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy bằng cách lật úp hoặc che đậy kín các dụng cụ chứa nước trong gia đình. Các lực lượng công an cũng theo sát nhân dân cùng chống lại dịch bệnh sốt xuất huyết trong những ngày này ở Yên Hòa.