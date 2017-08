Nhân viên bị tai nạn cấp cứu, GĐ hành hung bác sĩ

Liên quan đến vụ việc giám đốc doanh nghiệp hành hung bác sĩ, theo tường trình của bác sĩ Hoàng Thị Minh, Khoa cấp cứu Bệnh viện 115 Nghệ An, khoảng 21h30 ngày 18/8 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Nam (26 tuổi). Qua thăm khám, bệnh nhân bị tổn thương gò má bên phải, phù nề mặt, tinh thần ổn định, tỉnh táo.

Sau đó, bác sĩ yêu cầu chụp phim và làm một số xét nghiệm để nhập viện. Khi mọi người đang làm thủ tục để đưa đi chụp phim thì bất ngờ xuất hiện một người đàn ông (không rõ là người nhà hay đồng nghiệp) đòi đưa bệnh nhân đi chụp phim dù không biết tình trạng bệnh nhân như thế nào.

Người này được xác định tên Thắng, Giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An còn Nam là nhân viên của ông này.

"Tôi giải thích đang làm thủ tục để đưa bệnh nhân đi chụp X-quang đồng thời thông báo tình trạng của nạn nhân không đáng lo ngại. Tuy nhiên, người này cho rằng bệnh nhân vào khoa cấp cứu lâu rồi nhưng vẫn chưa đi chụp phim rồi dùng lời lẽ không hay và dùng tay tát vào mặt, đánh vào đầu tôi trước sự chứng kiến của nhiều người”, bác sĩ Minh cho hay.

Điều dưỡng Lê Quang Hòa ở trong phòng chạy ra can ngăn cũng bị người này xông vào đe dọa đòi đánh buộc hai người phải vào phía trong lánh nạn đồng thời báo cáo sự việc lên lãnh đạo bệnh viện.

Ông Thắng dùng tay hành hung bác sĩ Minh. Ảnh: Chụp từ clip.

Nhận tin báo, Công an xã Nghi Phú (TP Vinh) và Cảnh sát 113 Nghệ An sau đó có mặt để giải quyết sự việc. Trước đó, người này còn đe dọa cả bảo vệ bệnh viện. Một lúc sau thì một số người đi cùng can ngăn và đưa người đàn ông này ra ngoài.

Ngày 19/8, Công an xã Nghi Phú mời bác sĩ Minh và điều dưỡng Hòa lên trụ sở lấy lời khai. Từ đó đến nay vẫn không biết người đàn ông đánh các bác sĩ là ai, người này cũng không đến xin lỗi hay thông cảm gì với những người bị đánh.

Trong khi đó, hình ảnh ghi lại trong camera an ninh của bệnh viện có sự xuất hiện của ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch UBND phường Trung Đô, TP Vinh. Trao đổi với Zing.vn, ông Huân thừa nhận lúc xảy ra sự việc ông có xuất hiện.

Ông Nguyễn Xuân Huân (vòng tròn đỏ), Chủ tịch phường Trung Đô xác nhận có mặt trong video. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo tường trình, tối đó ông Huân nhận được điện thoại của người thân báo Nam (là cháu họ của ông Huân) bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện 115 Nghệ An. Ngay sau đó ông đến bệnh viện thì thấy đông người.

Một bên Nam đang nằm trên giường cấp cứu, một bên ông Thắng (Giám đốc nơi Nam làm việc) đang cãi cự với nhân viên bệnh viện.

"Tôi vào yêu cầu anh Thắng và những người không liên quan ra ngoài để một mình tôi làm thủ tục với bệnh viện. Lúc đó tôi đang định cầm chiếc ghế ngồi bên cạnh cháu thì ông Thắng đánh bác sĩ nên tôi đến can ngăn chứ không có chuyện tôi tham gia hành hung bác sĩ ", ông Huân giải thích.

Sau sự việc xảy ra, ông Huân không bị công an gọi lên làm việc. Đến chiều 21/8, cấp trên mới yêu cầu ông viết bản tường trình lại toàn bộ sự việc xảy ra tối hôm đó.