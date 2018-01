Bị đánh trước mặt hàng xóm, vợ cầm búa đập chết chồng

Thông tin tới báo chí án mạng vợ cầm búa đánh chết chồng, công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Lù Thị Săm (36 tuổi, trú tại thôn Chiến Phố Hạ, xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì) về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 20h tối ngày 20/12, Săm sang nhà hàng xóm chơi thì thấy chồng mình là Lù Văn V. đang uống rượu với bạn. Tại đây, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn tới V. đánh Săm trước mặt đông người.

Ảnh minh họa.

Trong cơn tức giận bị chồng đánh giữa đám đông, Săm đã dùng búa gỗ đập vào đầu chồng làm V. gục tại chỗ. Tuy được người nhà sơ cứu nhưng đến sáng hôm sau Săm tử vong.

Sau khi đánh chồng chết, Săm và họ hàng tổ chức tang lễ mà không báo cáo chính quyền. Phải qua công tác nắm tình hình, phát hiện cái chết của anh V. có nhiều bí ẩn, công an huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức điều tra, phối hợp với các lực lượng khai quật tử thi và xác định nạn nhân bị vỡ hộp sọ do ngoại lực tác động.