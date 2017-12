Quyết định truy nã Vũ Nhôm được dán ở trụ sở công an phường

Ngày 25/12, quyết định truy nã ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) bị khởi tố vì hành vi "cố ý làm lộ bí mật nhà nước" của Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) đã được niêm yết tại trụ sở Công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

Trả lời PV VTC News, Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, ông chưa nắm được thông tin phường Hải Châu 1 treo lệnh truy nã Phan Văn Anh Vũ.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, quyết định truy nã đối với ông Phan Văn Anh Vũ đã có từ cách đây vài ngày nên việc các địa phương niêm yết quyết định truy nã ông này cũng là điều bình thường.

Quyết định truy nã đối với ông Phan Văn Anh Vũ của cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an). (Ảnh: N.T)

Được biết, tại nhiều trụ sở công an địa phương ở Đà Nẵng cũng đã treo quyết định truy nã ông Phan Văn Anh Vũ lên trên bảng thông báo.

Trước đó, tối 22/12, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) phối hợp với Công an Đà Nẵng đã tiến hành công bố Quyết định khởi tố bị can ngày 20/12 đối với Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ Nhôm, SN 1975 tại Đà Nẵng).

Quyết định truy nã ông Vũ "nhôm" được treo tại trụ sở Công an phường Hải Châu 1. (Ảnh: Thanh Hải)

Ông Vũ Nhôm là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CO Nova Bắc Nam 79 – nay là Công ty CP đầu tư và phát triển Chấn Phong.

Tuy nhiên, khi có quyết định khởi tố, ông Phan Văn Anh Vũ không có mặt tại nhà và cơ quan công an không biết ông Vũ ở đâu nên đã có quyết định truy nã đối với ông này.