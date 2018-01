Cận cảnh ùn tắc kinh hoàng BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp

Các tài xế không chịu mua vé, cho xe dàn hàng ngang ở trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp, thậm chí còn bóp kèn inh ỏi. Một số xe treo băng rôn yêu cầu miễn phí cho các xe ở gần khu vực trạm thu phí; yêu cầu BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp thu đúng - thu đủ. Ở phía sau trạm, giao thông hướng từ Sài Gòn về miền Tây tê liệt, phương tiện ùn ứ dài cả cây số. Tình trạng kẹt xe kéo dài giữa trưa nắng khiến nhiều tài xế mệt mỏi, chán nản. Nhiều tài xế ở phía sau ngán ngẩm bỏ ra ngoài nghe ngóng tình hình. Trước việc tài xế phản ứng đã gây kẹt xe kéo dài khiến nhiều hành khách mệt mỏi. Một số người tỏ ra bực bội, tức giận. “Nhà tôi ở Cà Mau nên sáng nay tôi bắt xe khách từ Sài Gòn về quê. Tới đây thì kẹt xe gần cả tiếng rồi. Kiểu này sao chịu nổi”, một nữ hành khách bức xúc. Lực lượng CSGT, Công an, TTGT có mặt tại khu vực trạm để giữ an ninh trật tự và đảm bảo an toàn giao thông Nữ nhân viên thu vé BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp ngồi trong buồng thu phí nhìn các tài xế phản ứng Có mặt tại trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp, Chù tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư xả trạm để giải quyết ách tắc giao thông cho đến khi giao thông được thông thoáng. Người đứng đầu UBND TP Cần Thơ khẳng định, nếu chủ đầu tư không chấp thành thì cưỡng chế nhằm bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông. Hiện nay, chính sách mà Bộ GTVT vừa giải quyết miễn giảm đối với khu vực phường Ba Láng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đã giải quyết xong. Riêng xã Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A, Hậu Giang) đang làm chưa xong. Ông Thống cũng cho biết, đã trực tiếp gọi điện cho Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu chỉ đạo Sở GTVT tỉnh này sớm xử lí những chính sách đó cho người dân. Trước đó, ngày 20/12/2017, trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp giảm giá dịch vụ cho các loại xe qua trạm. Giá vé mới giảm từ 7- 15% so với mức phí cũ, thấp nhất 30.000 đồng và cao nhất là 180.000 đồng.

