Án tù cho kẻ lái Lexus đến đồn công an, làm nhục cán bộ

Trong 2 ngày (19 và 20/6), TAND cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Đào Trung Kiên (SN 1981, trú tại tổ 10, phường Trần Phú, TP Hà Giang) ra xét xử phúc thẩm tội giết người.



Theo bản án sơ thẩm, khoảng 20h ngày 7/10/2015, Kiên cùng một người bạn đến nhà ông Phạm Công Nhân (trú tại phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang) để đòi nợ con trai ông Nhân.

Khi con trai ông Nhân phủ nhận việc vay tiền, hai bên đã xảy ra xô xát. Kiên rút dao bấm ra đâm loạn xạ nhưng không trúng ai.

Bị cáo Kiên tại phiên tòa phúc thẩm. Sợ hãi, con trai ông Nhân bỏ chạy và bị Kiên đuổi theo truy sát. Thấy vậy, người nhà ông Nhân đến can ngăn, tước dao của Kiên.



Ông Nhân đã gọi điện báo Công an phường Nguyễn Trãi đề nghị tới giải quyết.

Có mặt tại nơi xảy ra vụ ẩu đả, ông Mai Đức Hội, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Trãi dùng camera quay lại thì bị Kiên xông tới.

Bị ông Hội đẩy ra, Kiên bỏ đi, ném lại câu đe dọa sẽ chém chết.

Kiên bỏ đi nhậu cùng đám bạn, đến 22h cùng ngày, Kiên nói với Nguyễn Tiến Dũng (SN 1980, trú cùng phường): “Anh đưa em đi mua dao rồi đưa em đến công an phường Nguyễn Trãi để xử phó phường”.

Dũng lấy dao trong ô tô đưa cho Kiên rồi chở đến thẳng trụ sở công an phường Nguyễn Trãi. Tại đây, Kiên cầm dao, lao vào trụ sở công an...

Thấy vậy, một cán bộ công an ra can ngăn, khuyên anh ta nên về, nhưng Kiên vẫn hung hăng chửi bới. Vừa thấy bóng ông Hội, Kiên lao đến vừa vung dao chém ba nhát vào đầu, cổ và ngực nạn nhân.

Công an phường Nguyễn Trãi cố khống chế Kiên nhưng anh ta và bạn đã chạy thoát thân. Khi đã yên vị trên chiếc Lexus đỗ ngoài đường, Kiên hạ cửa kính xe xuống dọa ông Hội: “Tao nhớ mặt mày, sẽ có ngày tao xử...”.

Làm nhục cán bộ Công an từng bắt mình

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan Công an còn làm rõ hành vi làm nhục người khác của Dũng.

Trước đó, vào tối 18/8/2015, Dũng, Kiên cùng nhóm bạn đi ăn đêm ở phường Nguyễn Trãi. Tại quán, nhóm đầu gấu này gặp một cán bộ công an TP Hà Giang và một cán bộ công an tỉnh Hà Giang đang trò chuyện.

Nhận ra cán bộ Công an đã từng bắt mình về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cũng ở đó, Dũng xông đến gây sự.

Một cán bộ Công an sau đó đã có đơn gửi đến Công an tỉnh Hà Giang đề nghị khởi tố bị can đối với Dũng vì tội Làm nhục người khác.

Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Hà Giang tuyên phạt Kiên 6 năm tù, Dũng 3 năm tù vì cùng tội Giết người. Xử phạt Dũng 12 tháng cải tạo không giam giữ vì tội Làm nhục người khác.

Sau bản án sơ thẩm, Kiên có đơn kháng cáo kêu oan. Sáng 20/6, sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm đã giảm án cho Kiên từ 6 năm tù còn 5 năm tù vì tội giết người.