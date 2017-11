3 trẻ sơ sinh chuyển từ BV Sản nhi Bắc Ninh đã được về với mẹ

Liên quan đến vụ 4 trẻ sơ sinh bị tử vong ở Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh, tin mới nhất từ Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cho biết, trong số 8 trẻ sơ sinh, sinh non được chuyển lên từ bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh lên đây đã có 3 cháu được ghép với mẹ, sức khỏe các bé đang tiến triển tốt lên.



Tuy nhiên, trong số các cháu bé chuyển từ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh lên điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu Sơ sinh vẫn có 2 trẻ đang trong tình trạng nặng phải thở máy, 1 trẻ vẫn phải thở oxy, 1 trẻ vừa được chuyển sang khoa Hồi sức ngoại.

Bác sĩ BV Nhi Trung ương đang chăm sóc tận tình cho các cháu bé được chuyển từ BV Sản nhi Bắc Ninh lên.

Trước đó, sau vụ tai biến khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh, đã có 19 bệnh nhi của bệnh viện này được chuyển lên các bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị gồm: bệnh viện Nhi Trung ương (8 bé), Phụ sản Trung ương (8 bé), Bạch Mai (3 bé).

Trước đó, PGS.TS Trần Minh Điển – Phó Giám Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cho biết: Thời gian tới đây, bệnh viện sẽ tiếp tục dùng kháng sinh để chống lại tình trạng nhiễm trùng. Đồng thời theo dõi chức năng sống cho các cháu, để phát hiện sớm các dấu hiệu sốc cho các bé. “Với tình trạng trẻ bị nhiễm khuẩn khuyết tỉ lệ tử vong khoảng 40-60%. Còn tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tỷ lệ tử vong với trẻ nhiễm khuẩn huyết là dưới 50%. Tình trạng nhiễm khuẩn huyết thường xảy ra ở sinh non, do các cơ quan, bộ phận trên cơ thể trẻ chưa hoàn thiện, hơn nữa nhiễm khuẩn thường gặp ở những bệnh nhi sinh non trên nền bệnh khác”, PGS.TS Trần Minh Điển thông tin.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ vụ việc.