Cận cảnh người nhái ngụp lặn rà phá bom mìn ở hồ Gươm

Từ ngày 22/11, Tiểu đoàn 554 - Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho lực lượng đến khảo sát, dò tìm bom mìn, các loại vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) chuẩn bị cho việc nạo vét hồ này diễn ra thuận lợi, an toàn. Để thực hiện công việc theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng trong thời gian dự kiến 20 ngày, Tiểu đoàn 554 – Bộ Tư lệnh Thủ đô chia ra làm 2 đội, mỗi đội gồm 25 chiến sĩ làm việc. Ghi nhận của PV Kiến Thức, ngày 27/11, lực lượng bộ đội vẫn tập trung làm việc nghiêm túc, theo đúng quy hoạch bơi thuyền, dò tìm bom mìn, các vật liệu nổ ở hồ Gươm. Để bảo đảm tiến độ công việc và an toàn, các chiến sĩ phải thực hiện theo đúng phương án, đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. Công việc tìm, phá phá bom mìn, các loại vật liệu nổ kéo dài tới đầu tháng 12/2017. Ở một số địa điểm khác xung quanh hồ, người nhái phải lặn xuống nước để rà phá bom mìn. Trước khi xuống nước, lực lượng bộ đội kiểm tra lại thiết bị, dụng cụ. Thiết bị chuyên dụng rà phá bom mìn dưới nước của lực lượng bộ đội. Đồ lặn được kiểm tra lại trước khi người nhái mặc vào, xuống nước rà phá bom mìn. Do bộ đồ rất nặng nên một người nhái cần đến sự trợ giúp mới mặc được lên người. Kiểm tra kỹ thêm một lần nữa trước khi xuống nước. Người nhái bắt đầu xuống những điểm được đánh dấu cờ đỏ để lặn ngụp rà phá bom mìn. Người nhái ngâm mình trong nước lạnh để thực hiện công việc, đảm bảo đúng phương án, đúng tiến độ. Được biết, trước đó, UBND TP Hà Nội đã thống nhất chủ trương về nạo vét hồ Hoàn Kiếm theo đề xuất của công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Nguồn kinh phí dự kiến cho việc làm sạch hồ Hoàn Kiếm khoảng 30 tỷ đồng, được lấy từ ngân sách TP Hà Nội. Nhiều người dân tập trung theo dõi lực lượng rà phá bom mìn ở hồ Gươm.

