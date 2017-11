Mục sở thị khu vực phát hiện bom gần trụ cầu Long Biên

Sáng nay (27/11), các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trên sông Hồng (đoạn gần trụ cầu P13 (cầu Long Biên) để phục vụ tìm phương án trục vớt bom đi nơi khác. Trước đó, ngày 24/11, Cục đường thủy nội địa Việt Nam phát đi thông báo cho biết, người dân phát hiện một chướng ngại vật tại khu vực địa phận phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Vật thể có đường kính khoảng 0,5m - 0,6m, dài 2m, nằm tại Km 183 sông Hồng, cách trụ P13 cầu Long Biên khoảng 5m. Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy, người dân đánh cá ở khu vực đã phát hiện ra vật thể lạ nghi là bom ở đáy của sông Hồng và dùng can nhựa đánh dấu lại sau đó báo cơ quan chức năng. Ông Trần Văn Khiết, Đội trưởng Thanh tra - an toàn số 2 (chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc) cho biết, cơ quan chức năng đã xác định vật thể lạ ở gần trụ cầu Long Biên là một quả bom tương đối lớn. Trong sáng nay, đơn vị tiếp tục phối hợp làm công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên sông Hồng đoạn qua cầu Long Biên để phục vụ kế hoạch trục vớt vật thể được xác định là bom gần trụ cầu Long Biên. Đội trưởng đội Thanh tra - an toàn số 2 cho biết thêm, hiện chưa có lệnh cấm và các phương tiện tàu bè vẫn được lưu thông bình thường trên sông Hồng. Hơn nữa, vị trí quả bom không ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện trên sông Hồng. Khu vực phát hiện bom gần trụ cầu Long Biên (quận Long Biên, TP Hà Nội). Lãnh đạo ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên (Hà Nội) cũng cho biết, vẫn chưa nhận được lệnh cấm đường hay kế hoạch trục vớt nào từ các cơ quan chức năng. Các phương tiện tàu thuyền vẫn di chuyển qua cầu Long Biên như mọi ngày. Nhiều người dân sinh sống gần khu vực tỏ ra bất ngờ với thông tin phát hiện bom gần trụ cầu Long Biên. Cầu Long Biên (Hà Nội) bắc qua sông Hồng nối hai quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên của Hà Nội, do Pháp xây dựng (1898-1902). Cầu dài 2.290 m qua sông và 896m cầu dẫn, gồm 19 nhịp dầm thép đặt trên 20 trụ cao hơn 40m (kể cả móng) và đường dẫn xây bằng đá. Trong kháng chiến chống Mỹ, cầu Long Biên đã bị nhiều lượt máy bay Mỹ tập kích, sử dụng tới hàng trăm tấn bom đánh phá ác liệt gây hư hỏng nhưng vẫn đứng vững. Trong thập kỷ 90, cầu Long Biên được sử dụng chỉ cho tàu hỏa, xe đạp và người đi bộ. Năm 2002, Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt thông qua dự án gia cố sửa chữa cầu Long Biên giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư 94,66 tỷ đồng. Người dân Việt Nam và du khách nước ngoài mỗi lần di chuyển qua cầu Long Biên đều nán lại chụp những bức ảnh lưu niệm về cây cầu lịch sử này. Mời độc giả xem video "Mục kích lực lượng công binh phá bom mìn sót lại sau chiến tranh". Nguồn Kênh Quốc phòng Việt Nam:

Sáng nay (27/11), các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trên sông Hồng (đoạn gần trụ cầu P13 (cầu Long Biên) để phục vụ tìm phương án trục vớt bom đi nơi khác. Trước đó, ngày 24/11, Cục đường thủy nội địa Việt Nam phát đi thông báo cho biết, người dân phát hiện một chướng ngại vật tại khu vực địa phận phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Vật thể có đường kính khoảng 0,5m - 0,6m, dài 2m, nằm tại Km 183 sông Hồng, cách trụ P13 cầu Long Biên khoảng 5m. Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy, người dân đánh cá ở khu vực đã phát hiện ra vật thể lạ nghi là bom ở đáy của sông Hồng và dùng can nhựa đánh dấu lại sau đó báo cơ quan chức năng. Ông Trần Văn Khiết, Đội trưởng Thanh tra - an toàn số 2 (chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc) cho biết, cơ quan chức năng đã xác định vật thể lạ ở gần trụ cầu Long Biên là một quả bom tương đối lớn. Trong sáng nay, đơn vị tiếp tục phối hợp làm công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên sông Hồng đoạn qua cầu Long Biên để phục vụ kế hoạch trục vớt vật thể được xác định là bom gần trụ cầu Long Biên. Đội trưởng đội Thanh tra - an toàn số 2 cho biết thêm, hiện chưa có lệnh cấm và các phương tiện tàu bè vẫn được lưu thông bình thường trên sông Hồng. Hơn nữa, vị trí quả bom không ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện trên sông Hồng. Khu vực phát hiện bom gần trụ cầu Long Biên (quận Long Biên, TP Hà Nội). Lãnh đạo ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên (Hà Nội) cũng cho biết, vẫn chưa nhận được lệnh cấm đường hay kế hoạch trục vớt nào từ các cơ quan chức năng. Các phương tiện tàu thuyền vẫn di chuyển qua cầu Long Biên như mọi ngày. Nhiều người dân sinh sống gần khu vực tỏ ra bất ngờ với thông tin phát hiện bom gần trụ cầu Long Biên. Cầu Long Biên (Hà Nội) bắc qua sông Hồng nối hai quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên của Hà Nội, do Pháp xây dựng (1898-1902). Cầu dài 2.290 m qua sông và 896m cầu dẫn, gồm 19 nhịp dầm thép đặt trên 20 trụ cao hơn 40m (kể cả móng) và đường dẫn xây bằng đá. Trong kháng chiến chống Mỹ, cầu Long Biên đã bị nhiều lượt máy bay Mỹ tập kích, sử dụng tới hàng trăm tấn bom đánh phá ác liệt gây hư hỏng nhưng vẫn đứng vững. Trong thập kỷ 90, cầu Long Biên được sử dụng chỉ cho tàu hỏa, xe đạp và người đi bộ. Năm 2002, Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt thông qua dự án gia cố sửa chữa cầu Long Biên giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư 94,66 tỷ đồng. Người dân Việt Nam và du khách nước ngoài mỗi lần di chuyển qua cầu Long Biên đều nán lại chụp những bức ảnh lưu niệm về cây cầu lịch sử này. Mời độc giả xem video "Mục kích lực lượng công binh phá bom mìn sót lại sau chiến tranh". Nguồn Kênh Quốc phòng Việt Nam: