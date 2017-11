Công bố nguyên nhân khiến 4 trẻ tử vong ở Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh

(Kiến Thức) - Cả 4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đều bị sốc nhiễm khuẩn do nhiễm khuẩn đường huyết.

Liên quan đến vụ việc 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh, chiều nay (21/11), bà Tô Thị Mai Hoa - Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh thay mặt Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh công bố nguyên nhân ban đầu.



Buổi công bố có sự hiện diện của PGS. TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương; Phó Giáo sư Trần Danh Cường - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, thành viên Hội đồng chuyên môn.

Theo đó, cháu Vi Thị Phượng (SN 13/11/2017) là con của chị Vi Thị Kiều (SN 1996, khu Công nghiệp Đình Trám, Bắc Giang) vào viện ngày 13/11 với chẩn đoán suy hô hấp/đẻ non 34 tuần. Trẻ được mổ đẻ, trọng lượng khi sinh là 2,2kg. Mẹ tiền sản giật, sau đẻ trẻ suy hô hấp.

Trẻ diễn biến suy hô hấp nặng, suy tuần hoàn từ 22h ngày 19/11/2017, đã cấp cứu tích cực nhưng không kết quả. Trẻ tử vong vào khoảng 2h ngày 20/11/2017 (đến 2h15 cùng ngày gia đình xin mang cháu về).

Tuy nhiên sau khi xem xét lại quy trình điều trị và khám chữa bệnh, Hội đồng chuyên môn kết luận: Sử dụng phác đồ điều trị phù hợp, trẻ tử vong do đẻ non, suy hô hấp sau sinh, sốc nhiễm khuẩn.

Tiếp đó là cháu Vũ Hải Đăng (SN 12/11/2017), có mẹ là Đinh Thị Bích (SN 1991, khu Công nghiệp Tiên Sơn). Cháu Đăng vào viện ngày 12/11 với chẩn đoán suy hô hấp/đẻ non 34 tuần. Trẻ sinh mổ, trọng lượng khi sinh là 2,3kg, sau sinh trẻ suy hô hấp, các bác sĩ đã xử trí theo đúng phác đồ.

Trẻ diễn biến suy hô hấp nặng hơn từ 22h ngày 19/11/2017, đã cấp cứu tích cực nhưng không kết quả. Trẻ tử vong hồi 5h55 phút ngày 20/11/2017 (đến hồi 6h ngày 20/11 gia đình xin mang cháu về).

Hội đồng chuyên môn kết luận: Trẻ tử vong do đẻ non, suy hô hấp sau sinh, bị sốc nhiễm khuẩn.

Trường hợp thứ 3 là cháu Vũ Đình Cò (SN 13/11/2017), có mẹ là Nguyễn Thị Huệ (SN 1989, ở Tiên Du, Bắc Ninh). Trẻ sinh thường, sau khi sinh nặng 1,6kg, chẩn đoán suy hô hấp/đẻ non 32 tuần.

Ngày 19/11, trẻ diễn biến nặng, dịch trong dạ dày bẩn, tiểu cầu giảm, bác sĩ đã phải đặt nội khí quản. Trẻ tử vong hồi 8h30 ngày 20/11/2017. Hội đồng chuyên môn kết luận: Trẻ bị suy hô hấp, diễn biến nặng chống sốc không hiệu quả.

Trường hợp thứ 4 là cháu Nguyễn Hà Vi (SN 16/11/2017, trú tại Thôn Sơn, Khắc Niệm, TP.Bắc Ninh), có chẩn đoán suy hô hấp/đẻ non 35 tuần và suy dinh dưỡng bào thai. Trọng lượng khi sinh là 1,6kg. Trẻ đẻ con, được thực hiện hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp IVF (thụ tinh qua ống nghiệm), mổ đẻ, suy dinh dưỡng bào thai, sau đẻ trẻ suy hô hấp và được điều trị tại Đơn nguyên sơ sinh – Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.

Trẻ diễn biến nặng từ 3h ngày 20/11/2017; trẻ suy hô hấp nặng, suy tuần hoàn, đã cấp cứu tích cực nhưng không kết quả. Trẻ tử vong hồi 9 giờ 30 phút, ngày 20/11/2017. Hội đồng chuyên môn kết luận: Trẻ tử vong do sinh non, suy dinh dưỡng bào thai.