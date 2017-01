Nhiều sao trong Thiên hà Milky Way bị thiên hà lạ đánh cắp

Hai nhà khoa học thiên văn Marion Dierickx và Harvard, cùng nhà lý thuyết vũ trụ Avi Loeb đã theo dõi quy mô và sự phân bố tốc độ di chuyển các sao trong Thiên hà Milky Way suốt nhiều năm qua. Mới đây, nhóm các nhà khoa học này chính thức công bố rằng nhiều sao trong Thiên hà Milky Way đã bị một thiên hà lạ "đánh cắp". Điều này được phát hiện qua công nghệ mô phỏng máy tính thiên văn lượng tử. Theo ghi nhận, sao lùn có tên khoa học là Sagittarius cách Trái đất 3,4 triệu năm ánh sáng và 90% các sao lùn nhỏ khác xung quanh sao Sagittarius này đã bị lấy đi bởi một đối tượng thiên hà nào đó gần kề với Thiên hà Milky Way. Các nhóm chuyên gia nhận định, đối tượng lấy cắp sao có thể là một thiên hà nhỏ, đang trong giai đoạn phát triển và có thể sớm trở thành thiên hà lớn trong vũ trụ. Nghiên cứu này vừa được công bố trên Tạp chí Astrophysical.

