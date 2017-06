Trung Quốc: Sôi động môi giới mua bán trứng người bất hợp pháp

Mang thai hộ, gồm cả việc bán trứng là bất hợp pháp ở Trung Quốc, nhưng thị trường chợ đen phát triển mạnh từ khi chính phủ nới lỏng quy định về kế hoạch hoá gia đình vào cuối năm 2015. Cánh môi giới chào mời bán trứng trên mạng xã hội, bảng thông báo của một số trường đại học.



Một số sinh viên ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô gần đây được chào mời bán trứng với giá 80.000 nhân dân tệ - NDT (khoảng 280 triệu đồng). Các đối tượng môi giới bất hợp pháp thường nêu mức giá 30.000-80.000 NDT, tùy thuộc ngoại hình và trình độ học vấn của nữ sinh.

Ảnh minh họa.

Phóng viên Modern Express thâm nhập một đường dây buôn bán trứng người và được một người môi giới tên H. cho biết, anh ta quảng cáo bán trứng trên bảng thông báo tại một số trường đại học ở Nam Kinh. Nhiều sinh viên quan tâm việc bán trứng. Khi họ quyết định bán trứng, thông tin về tên, tuổi, chiều cao, màu da, nhóm máu và tình trạng sức khỏe của họ được nhập vào cơ sở dữ liệu mà những người mua tiềm năng có thể xem được.

Một nhà môi giới tên C. nói rằng, một phụ nữ có thể bán trứng của mình ba lần, nhưng phải chờ 3-6 tháng giữa các lần hiến tặng. Bà Ling Xiufeng, chuyên gia chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại Trung tâm Dịch vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ em Nam Kinh, nói rằng, “thu hoạch” trứng quá nhanh có thể gây nguy hiểm cho sức khoẻ. “Một phụ nữ chỉ có thể sản xuất một hoặc hai quả trứng mỗi tháng. Nếu cô ấy dùng thuốc để giúp sản xuất nhiều trứng hơn, nó có thể dẫn đến hội chứng tăng kích thích buồng trứng”, bà Ling nói. Theo Mayo Clinic, một nhóm nghiên cứu y khoa ở Mỹ, hội chứng này có thể làm cho buồng trứng của phụ nữ sưng to, do đó có thể dẫn đến tăng cân nhanh, đau bụng, nôn mửa, thở dốc. Hơn nữa, nếu quá trình lấy trứng không được thực hiện cẩn thận, nội tạng của phụ nữ có thể bị ảnh hưởng xấu, có thể dẫn đến vô sinh suốt đời.

Một nhà môi giới tên A. cho biết, giá của một gói mang thai hộ thường từ 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng). Nếu ca mang thai hộ thành công, chi phí có thể tăng lên 600.000 NDT (2,1 tỷ đồng) và nếu là bé trai thì giá sẽ lên tới 900.000 NDT (gần 3,2 tỷ đồng). Đối tượng sử dụng dịch vụ mang thai hộ chủ yếu người từng mất đứa con duy nhất và không còn khả năng sinh nở.

Theo luật Trung Quốc, trứng của một người hiến tặng có thể được cung cấp cho tối đa là năm phụ nữ đã lập gia đình. Phụ nữ độc thân không đủ điều kiện để mang thai hộ. Theo Đài truyền hình Thượng Hải, có sinh viên đại học ở Thượng Hải khoe bán 20 quả trứng của mình ở chợ đen với tổng số tiền 250.000 NDT (875 triệu đồng), rồi dùng số tiền này để tiêu xài cá nhân, như mua điện thoại iPhone.