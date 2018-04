Trung Quốc đáp máy bay quân sự xuống Trường Sa là phi pháp

Hai máy bay vận tải quân sự của Trung Quốc được phát hiện ở đá Vành Khăn, quần đảo Trường Sa trong một bức ảnh được chụp vào ngày 6-1-2018 - Ảnh: DAILY INQUIRER

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 19-4 tại Hà Nội, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến thông tin từ truyền thông Philippines cho biết Trung Quốc cho hạ cánh hai máy bay quân sự ở đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

"Quan điểm của Việt Nam là rõ ràng và nhất quán. Chúng tôi mong muốn các quốc gia đóng góp tích cực vào việc duy trì và bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Các hoạt động của các bên ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không có sự đồng ý của Việt Nam là hoàn toàn vô giá trị và bất hợp pháp," bà Hằng nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng tái khẳng định rằng Việt Nam có chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, quyền chủ quyền và quyền tài phán được xác lập theo đúng quy định của Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982.

Trước đó, ngày 18-4, báo Daily Inquirer của Philippines công bố các hình ảnh cho thấy hai máy bay quân sự của Trung Quốc xuất hiện ở đá Vành Khăn.

Vành Khăn là một trong số 7 đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và tiến hành bồi lấp, cải tạo trái phép thành đảo nhân tạo và xây dựng các công trình phi pháp. 6 bãi đá còn lại là đá Châu Viên, đá Chữ Thập, đá Gaven, đá Tư Nghĩa, đá Gạc Ma, và đá Subi.