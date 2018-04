Kinh hoàng nhà tù khét tiếng của phiến quân ở Đông Ghouta

Theo Al Masdar News ngày 19/4, nhà tù At-Tubah là nơi phiến quân Jaysh al-Islam từng giam giữ hàng nghìn tù nhân, trong đó chủ yếu là dân thường và binh sĩ Syria, tại thị trấn Douma. Ảnh: SANA. Hãng thông tấn SANA (Syria) đã công bố những bức ảnh đầu tiên bên trong nhà tù khét tiếng này sau khi Douma được giải phóng. Ảnh: SANA. Nhà tù này chỉ do phiến quân Jaysh al-Islam kiểm soát chứ không phải là nhà tù chung của các nhóm phiến quân ở Đông Ghouta. Ảnh: SANA. Nhà tù At-Tubah được xây dựng dưới lòng đất, trong tầng hầm của hai tòa nhà kết nối với nhau, và có hàng trăm phòng giam riêng biệt. Ảnh: SANA. Đường hầm trong nhà tù At-Tubah. Ảnh: SANA. Nguồn tin cho hay, khi Douma được giải phóng hoàn toàn, chỉ còn vài trăm người trong nhà tù At-Tubah. Điều đó có nghĩa là, phiến quân Jaysh al-Islam đã hành quyết rất nhiều tù nhân và nhiều người có thể đã chết trong quá trình xây dựng các đường hầm và cơ sở hạ tầng khác cho nhóm phiến quân này. Ảnh: SANA. Ngoài ra, lực lượng chính phủ Syria cũng phát hiện hệ thống đường hầm quy mô từng được phiến quân Jaysh al-Islam sử dụng ở thị trấn Douma, Đông Ghouta. Mạng lưới đường hầm này nằm sâu dưới lòng đất 15 mét, có đèn điện và bãi đỗ xe,... Ảnh: AMN. Trong diễn biến khác tại Damascus, Quân đội Syria đã ra tối hậu thư, yêu cầu các tay súng phiến quân IS phải rời khỏi các khu vực mà chúng chiếm đóng tại Nam Damascus trong vòng 48 giờ. Ảnh: AMN. Mới đây, theo AMN dẫn nguồn tin cho hay, ngày 19/4, nhóm IS được cho là đã chấp nhận thỏa thuận với lực lượng chính phủ Syria và rời khỏi Nam Damascus. Theo đó, 1.200 tay súng IS ở Trại Yarmouk và Hajjar al-Aswad sẽ giao nộp vũ khí và cùng gia đình chúng sơ tán đến một địa điểm bí mật ở vùng sa mạc Syria. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video: Trung tâm Nghiên cứu của Syria bị phá hủy trong đợt không kích của Mỹ (Nguồn: Daily Mail/Al-Ikhbariya TV)

Theo Al Masdar News ngày 19/4, nhà tù At-Tubah là nơi phiến quân Jaysh al-Islam từng giam giữ hàng nghìn tù nhân, trong đó chủ yếu là dân thường và binh sĩ Syria, tại thị trấn Douma. Ảnh: SANA. Hãng thông tấn SANA (Syria) đã công bố những bức ảnh đầu tiên bên trong nhà tù khét tiếng này sau khi Douma được giải phóng. Ảnh: SANA. Nhà tù này chỉ do phiến quân Jaysh al-Islam kiểm soát chứ không phải là nhà tù chung của các nhóm phiến quân ở Đông Ghouta. Ảnh: SANA. Nhà tù At-Tubah được xây dựng dưới lòng đất, trong tầng hầm của hai tòa nhà kết nối với nhau, và có hàng trăm phòng giam riêng biệt. Ảnh: SANA. Đường hầm trong nhà tù At-Tubah. Ảnh: SANA. Nguồn tin cho hay, khi Douma được giải phóng hoàn toàn, chỉ còn vài trăm người trong nhà tù At-Tubah. Điều đó có nghĩa là, phiến quân Jaysh al-Islam đã hành quyết rất nhiều tù nhân và nhiều người có thể đã chết trong quá trình xây dựng các đường hầm và cơ sở hạ tầng khác cho nhóm phiến quân này. Ảnh: SANA. Ngoài ra, lực lượng chính phủ Syria cũng phát hiện hệ thống đường hầm quy mô từng được phiến quân Jaysh al-Islam sử dụng ở thị trấn Douma, Đông Ghouta . Mạng lưới đường hầm này nằm sâu dưới lòng đất 15 mét, có đèn điện và bãi đỗ xe,... Ảnh: AMN. Trong diễn biến khác tại Damascus, Quân đội Syria đã ra tối hậu thư, yêu cầu các tay súng phiến quân IS phải rời khỏi các khu vực mà chúng chiếm đóng tại Nam Damascus trong vòng 48 giờ. Ảnh: AMN. Mới đây, theo AMN dẫn nguồn tin cho hay, ngày 19/4, nhóm IS được cho là đã chấp nhận thỏa thuận với lực lượng chính phủ Syria và rời khỏi Nam Damascus. Theo đó, 1.200 tay súng IS ở Trại Yarmouk và Hajjar al-Aswad sẽ giao nộp vũ khí và cùng gia đình chúng sơ tán đến một địa điểm bí mật ở vùng sa mạc Syria. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video: Trung tâm Nghiên cứu của Syria bị phá hủy trong đợt không kích của Mỹ (Nguồn: Daily Mail/Al-Ikhbariya TV)