Tổng thống Trump lần đầu tiên xuất hiện trong Hồ sơ Panama

(Kiến Thức) - Tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên bị phát hiện có trong Hồ sơ Panama. Thông tin này do phóng viên điều tra Jake Bernstein tiết lộ hôm 24/11.

Theo New York Daily News, tên tuổi Tổng thống Trump lần đầu tiên bị phát hiện có trong Hồ sơ Panama liên quan đến thương vụ mua bán một căn hộ trong tòa nhà Trump Palace ở khu Upper East Side, thành phố New York, vào đầu những năm 1990.

Thương vụ này liên quan đến một công ty bí ẩn của Panama có tên Process Consultants Inc. Được biết, Process Consultants Inc đã mua một căn hộ trên tầng 16 tại tòa nhà Trump Palace vào năm 1991. Trên thực tế, công ty Process Consultants do những người nắm giữ cổ phiếu vô danh sở hữu. Cổ phiếu vô danh có thể được sử dụng để chuyển nhượng tài sản dưới hình thức giấu tên hoàn toàn và đây là loại cổ phiếu khá phổ biến trong giới rửa tiền. Tòa nhà Trump Palace ở New York, Mỹ. Ảnh: The Star.com. Ba năm sau khi mua căn hộ chung cư tầng 16 này, Process Consultants đã rao bán nó và công ty Trump Corporation là đơn vị môi giới độc quyền cho thương vụ mua bán căn hộ này. Sau đó, một phụ nữ Hồng Kông, người có tên trong tài liệu bị rò rì khác, dường như đã mua căn hộ trên với giá 355 nghìn USD theo hợp đồng. Tương tự như những thông tin khác được tiết lộ từ Hồ sơ Panama, chưa có manh mối nào chỉ ra người thực sự đứng sau công ty Process Consultants hay nguồn gốc số tiền của người phụ nữ đó. >>> Mời quý độc giả video: Những người Việt có tên trong "Hồ sơ Panama" lên tiếng (Nguồn: VTC14) Chữa tiểu đêm nhiều lần không khó nêu hiểu rõ nguyên lý: Khỏe thận- Phục hồi cơ bàng quang Annieunu.vn Theo New York Daily News, mặc dù Process Consultants thuộc sở hữu của những người nắm giữ cổ phiếu vô danh và điều này không thể chứng minh nó có liên quan tới các hoạt động phi pháp, thì thương vụ mua bán nhanh chóng căn hộ trên là một điểm đặc trưng thường thấy trong các phi vụ rửa tiền phi pháp. Do vậy, Tổng thống Trump có thể gặp rắc rối lớn nếu công ty của ông bị cáo buộc cố ý “tạo điều kiện” cho việc mua bán căn hộ trên nhằm mục đích rửa tiền. Hiện, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về vụ việc này. Nguồn tin cho hay, công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang tiến hành điều tra đế chế kinh doanh bất động sản của ông Trump như một phần trong quá trình điều tra nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, dư luận chưa rõ thương vụ của công ty Process Consultants có nằm trong quá trình điều tra này hay không. Được biết, hợp đồng mua bán căn hộ ở Trump Palace là một trong hàng trăm nghìn tài liệu đã bị rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca của Panama - nhà cung cấp dịch vụ tài sản ở nước ngoài lớn thứ tư thế giới – hồi năm 2015. Hồ sơ Panama là kho tài liệu mật khổng lồ tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực giấu tài sản của họ. bị phanh phui hồi năm ngoái. Hồ sơ Panama đã được Liên đoàn Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ) công khai hồi năm 2016.

An An (Theo The Star/Ny Daily News)

Sự kiện: Đất Nước Mỹ