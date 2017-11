Những điều ít biết về vợ chồng tân Tổng thống Zimbabwe

Ông Emmerson Mnangagwa sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Zimbabwe vào ngày 24/11, sau khi người tiền nhiệm Robert Mugabe từ chức hôm 21/11. Ảnh: CNN. Được biết, cựu Phó Tổng thống Mnangagwa, còn có biệt danh “Cá sấu” Zimbabwe, vốn là một chính trị gia quyền lực và từng được coi là "cánh tay phải" đắc lực cựu Tổng thống Mugabe 93 tuổi trong suốt nhiều thập kỷ. Ảnh: The Independent. Ông Mnangagwa sinh ngày 15/9/1942, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng thống Zimbabwe trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến khi ông bị sa thải hôm 6/11/2017. Ảnh: AP. Trước đó, ông Mnangagwa từng được bổ nhiệm làm Bộ trưởng An ninh vào năm 1980 và sau đó là Bộ trưởng Tư pháp năm 1988. Ảnh: Reuters. Trong đảng cầm quyền ZANU-PF, Phó Tổng thống Mnangagwa được xem là một trong những nhân vật quyền lực nhất và rất có sức ảnh hưởng trong chính phủ Zimbabwe. Ảnh: AP. Ông Mnangagwa (trái) bắt tay Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma tại Pretoria ngày 22/11/2017. Ảnh: AP. Những người dân bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Emmerson Mnangagwa tại căn cứ Manyame ở thủ đô Harare khi ông sắp trở thành tổng thống mới của quốc gia Châu Phi này. Ảnh: AP. Chắc hẳn không nhiều người biết rằng, phu nhân của tân Tổng thống Zimbabwe, bà Auxillia Mnangagwa, cũng là một vị chính khách quyền lực. Ảnh: chronicle.co.zw. Theo tờ Her Zimbabwe, bà Auxillia là vợ thứ ba của ông Mnangagwa và đã ở bên cạnh ông trong suốt 31 năm. Ảnh: The Globeandmail. Auxillia sinh ngày 25/3/1963 tại huyện Mazowe và lớn lên ở Chiweshe. Bà theo học tại trung tâm tiểu học và trung học tại Trung tâm Rosa Business. Ảnh: Zimnews. Sau khi hoàn thành khóa học thư ký tại Silveira House ở Chishawasha, năm 1981, bà được nhận vào Bộ Nhân lực và Phát triển Zimbabwe dưới sự hướng dẫn của Edgar Tekere. Ảnh: News Day Zimbabwe. Năm 1992, Auxillia có cơ hội làm việc trong văn phòng Thủ tướng. Năm 1997, bà tiếp tục theo học về ngành Môi trường và Du lịch tại Trường Đại học Zimbabwe. Ảnh: The Herald. Đến năm 2001, Auxillia tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân về Quản lý Khách sạn và Du lịch tại Thụy Sĩ. Sau đó, bà trở về Zimbabwe và làm việc trong bộ phận tài chính của Đảng cầm quyền ZANU-PF ở Kwekwe. Ảnh: New Zimbabwe. Hiện nay, Auxillia là một nghị sĩ Quốc hội và sẽ trở thành Đệ nhất phu nhân Zimbabwe sau khi chồng bà, ông Mnangagwa, tuyên thệ nhậm chức vào ngày 24/11. Ảnh: Her Zimbabwe.

Ông Emmerson Mnangagwa sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Zimbabwe vào ngày 24/11, sau khi người tiền nhiệm Robert Mugabe từ chức hôm 21/11. Ảnh: CNN. Được biết, cựu Phó Tổng thống Mnangagwa, còn có biệt danh “Cá sấu” Zimbabwe, vốn là một chính trị gia quyền lực và từng được coi là "cánh tay phải" đắc lực cựu Tổng thống Mugabe 93 tuổi trong suốt nhiều thập kỷ. Ảnh: The Independent. Ông Mnangagwa sinh ngày 15/9/1942, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng thống Zimbabwe trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến khi ông bị sa thải hôm 6/11/2017. Ảnh: AP. Trước đó, ông Mnangagwa từng được bổ nhiệm làm Bộ trưởng An ninh vào năm 1980 và sau đó là Bộ trưởng Tư pháp năm 1988. Ảnh: Reuters. Trong đảng cầm quyền ZANU-PF, Phó Tổng thống Mnangagwa được xem là một trong những nhân vật quyền lực nhất và rất có sức ảnh hưởng trong chính phủ Zimbabwe. Ảnh: AP. Ông Mnangagwa (trái) bắt tay Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma tại Pretoria ngày 22/11/2017. Ảnh: AP. Những người dân bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Emmerson Mnangagwa tại căn cứ Manyame ở thủ đô Harare khi ông sắp trở thành tổng thống mới của quốc gia Châu Phi này. Ảnh: AP. Chắc hẳn không nhiều người biết rằng, phu nhân của tân Tổng thống Zimbabwe, bà Auxillia Mnangagwa, cũng là một vị chính khách quyền lực. Ảnh: chronicle.co.zw. Theo tờ Her Zimbabwe, bà Auxillia là vợ thứ ba của ông Mnangagwa và đã ở bên cạnh ông trong suốt 31 năm. Ảnh: The Globeandmail. Auxillia sinh ngày 25/3/1963 tại huyện Mazowe và lớn lên ở Chiweshe. Bà theo học tại trung tâm tiểu học và trung học tại Trung tâm Rosa Business. Ảnh: Zimnews. Sau khi hoàn thành khóa học thư ký tại Silveira House ở Chishawasha, năm 1981, bà được nhận vào Bộ Nhân lực và Phát triển Zimbabwe dưới sự hướng dẫn của Edgar Tekere. Ảnh: News Day Zimbabwe. Năm 1992, Auxillia có cơ hội làm việc trong văn phòng Thủ tướng. Năm 1997, bà tiếp tục theo học về ngành Môi trường và Du lịch tại Trường Đại học Zimbabwe. Ảnh: The Herald. Đến năm 2001, Auxillia tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân về Quản lý Khách sạn và Du lịch tại Thụy Sĩ. Sau đó, bà trở về Zimbabwe và làm việc trong bộ phận tài chính của Đảng cầm quyền ZANU-PF ở Kwekwe. Ảnh: New Zimbabwe. Hiện nay, Auxillia là một nghị sĩ Quốc hội và sẽ trở thành Đệ nhất phu nhân Zimbabwe sau khi chồng bà, ông Mnangagwa, tuyên thệ nhậm chức vào ngày 24/11. Ảnh: Her Zimbabwe.