Thoát kiếp nô lệ của IS, cô gái kể lại ký ức kinh hoàng

(Kiến Thức) - Samiyah vẫn chưa thể quên được khoảng thời gian kinh hoàng mà cô phải sống trong cảnh làm nô lệ cho các tay súng IS ở Syria.

Theo RT, Samiyah là một phụ nữ Yazidi may mắn thoát khỏi tay phiến quân IS và trở về nhà. Đến bây giờ, Samiyah vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những ngày tháng sống trong cảnh sợ hãi phải làm nô lệ của tổ chức khủng bố IS.

Hàng nghìn phụ nữ và bé gái Yazidi đã bị phiến quân IS bắt làm nô lệ. Ảnh: RT.

Chia sẻ với phóng viên Murad Gazdiev của RT trong ngôi nhà ở Dohuk, miền bắc Iraq, Samiyah vẫn nhớ như in ngày các tay súng IS tràn vào ngôi làng nơi cô sinh sống hồi năm 2014, bắt giữ chồng cô và các thành viên khác trong gia đình. Quá tuyệt vọng, Samiyah đã uống thuốc độc để tự tử. Samiyah không chết nhưng đứa bé mà cô đang mang trong bụng đã tử vong.

“Tôi đã quyết định uống thuốc độc để tự tử. Sau khi chúng bắt những người thân của tôi, tôi đã nghĩ rằng chết còn tốt hơn là sống”, Samiyah kể lại.

Được biết, Samiyah là một trong số 3.000 phụ nữ và bé gái Yazidi trở thành nô lệ của phiến quân IS. Bọn chúng đối xử với họ như những món hàng hóa.

“Những người phụ nữ Yazidi phải làm việc nặng nhọc mỗi ngày và bị các tay súng khủng bố cưỡng bức”, nguồn tin cho biết.

Mời độc giả xem video: Những người Yazidi kể lại câu chuyện của họ sau khi trốn thoát khỏi phiến quân IS (Nguồn: RT)

May mắn, sau ba năm sống trong cảnh “địa ngục” khi trở thành nô lệ của nhóm IS tại Deir Ezzor (Syria), Samiyah đã có cơ hội trốn thoát và trở về nhà cách đây ba tuần.

“Trong một vụ đánh bom, cửa sổ phòng giam của tôi bị phá vỡ. Tôi liền chạy bán sống bán chết cả ngày lẫn đêm cho tới khi gặp một gia đình địa phương tốt bụng. Họ cho tôi ở nhờ và chỉ chỗ đóng quân của lực lượng dân quân người Kurd YPG. Tôi đã tìm đến lực lượng YPG và với sự giúp đỡ của họ, tôi đã trở lại quê nhà”, cô Samiyah chia sẻ.