Phiến quân HTS nhận "quả đắng" sau khi bắn hạ chiến đấu cơ Syria

Theo Al Masdar News ngày 28/12, lực lượng an ninh Syria đã thu giữ một lượng lớn vũ khí, đạn dược mà các phần tử nổi dậy định vận chuyển từ tỉnh Daraa tới vùng Đông Ghouta, Damascus. Ảnh: AMN.



“Lực lượng an ninh Damascus đã nhận được tin báo từ người dân địa phương ở Daraa về ý định tuồn vũ khí của quân nổi dậy Syria từ tỉnh này vào vùng Đông Ghouta”, một báo cáo cho biết. Ảnh: AMN.



Số vũ khí, đạn dược nói trên được cất giấu trong xe tải. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, Syria đã phát hiện và tịch thu lô vũ khí này. Ảnh: AMN.



Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, các tay súng phiến quân có liên hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo đã bất ngờ mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào các căn cứ của Quân đội Syria ở phía bắc tỉnh Homs. Ảnh: AMN.



“Ngày 27/12, các tay súng của nhóm liên minh Hồi giáo Ahrar al-Sham đã sử dụng súng máy hạng nặng và nã đạn vào các căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus gần thị trấn Houla ở Bắc Homs”, nguồn tin cho biết. Ảnh: AMN.



Nguồn tin cho hay, sau cuộc giao tranh ác liệt, một binh sĩ Syria thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Quân đội Syria đã đáp trả cuộc tấn công của Ahrar al-Sham bằng những loạt đạn pháo nhằm vào căn cứ của chúng trong thị trấn Houla. Ảnh: AMN.



Còn tại Hama, Quân đội Syria đã tăng cường những đợt không kích nhằm vào nhóm liên minh thánh chiến Hay’at Tahrir al-Sham ở phía đông tỉnh này, sau khi nhóm phiến quân bắn hạ một chiến đấu cơ Syria hôm 27/12. Ảnh: FNA.



“Hàng chục tay súng HTS bỏ mạng hoặc bị thương trong khi nhiều căn cứ và trang thiết bị quân sự của chúng bị phá hủy trong đợt oanh kích của Không quân Syria ở Đông Hama”, nguồn tin cho hay. Ảnh: BI.



Tại Deir Ezzor, tờ South Front cho biết, ngày 27/12, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được cho là đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Sunaydah trên bờ đông sông Euphrates từ tay phiến quân IS. Ảnh: SF.



“Các chiến binh SDF đã tiêu diệt 30 chiến binh IS và phá hủy một xe quân sự của bọn chúng trong cuộc giao tranh tại Sunaydah. Trước đó, ngày 25/12, lực lượng SDF đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Hasiat, Abu Hardub phía bắc thành trì cuối cùng của IS ở Đông Nam Deir Ezzor”, nguồn tin nói thêm. Ảnh: Defense Post. Mời độc giả xem video: Phiến quân HTS bắn hạ chiến đấu cơ Syria

Theo Al Masdar News ngày 28/12, lực lượng an ninh Syria đã thu giữ một lượng lớn vũ khí, đạn dược mà các phần tử nổi dậy định vận chuyển từ tỉnh Daraa tới vùng Đông Ghouta, Damascus. Ảnh: AMN.



“Lực lượng an ninh Damascus đã nhận được tin báo từ người dân địa phương ở Daraa về ý định tuồn vũ khí của quân nổi dậy Syria từ tỉnh này vào vùng Đông Ghouta”, một báo cáo cho biết. Ảnh: AMN.



Số vũ khí, đạn dược nói trên được cất giấu trong xe tải. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, Syria đã phát hiện và tịch thu lô vũ khí này. Ảnh: AMN.



Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, các tay súng phiến quân có liên hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo đã bất ngờ mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào các căn cứ của Quân đội Syria ở phía bắc tỉnh Homs. Ảnh: AMN.



“Ngày 27/12, các tay súng của nhóm liên minh Hồi giáo Ahrar al-Sham đã sử dụng súng máy hạng nặng và nã đạn vào các căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus gần thị trấn Houla ở Bắc Homs”, nguồn tin cho biết. Ảnh: AMN.



Nguồn tin cho hay, sau cuộc giao tranh ác liệt, một binh sĩ Syria thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Quân đội Syria đã đáp trả cuộc tấn công của Ahrar al-Sham bằng những loạt đạn pháo nhằm vào căn cứ của chúng trong thị trấn Houla. Ảnh: AMN.



Còn tại Hama, Quân đội Syria đã tăng cường những đợt không kích nhằm vào nhóm liên minh thánh chiến Hay’at Tahrir al-Sham ở phía đông tỉnh này, sau khi nhóm phiến quân bắn hạ một chiến đấu cơ Syria hôm 27/12. Ảnh: FNA.



“Hàng chục tay súng HTS bỏ mạng hoặc bị thương trong khi nhiều căn cứ và trang thiết bị quân sự của chúng bị phá hủy trong đợt oanh kích của Không quân Syria ở Đông Hama”, nguồn tin cho hay. Ảnh: BI.



Tại Deir Ezzor, tờ South Front cho biết, ngày 27/12, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được cho là đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Sunaydah trên bờ đông sông Euphrates từ tay phiến quân IS. Ảnh: SF.



“Các chiến binh SDF đã tiêu diệt 30 chiến binh IS và phá hủy một xe quân sự của bọn chúng trong cuộc giao tranh tại Sunaydah. Trước đó, ngày 25/12, lực lượng SDF đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Hasiat, Abu Hardub phía bắc thành trì cuối cùng của IS ở Đông Nam Deir Ezzor”, nguồn tin nói thêm. Ảnh: Defense Post. Mời độc giả xem video: Phiến quân HTS bắn hạ chiến đấu cơ Syria