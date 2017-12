Bất ngờ lai lịch tên lửa vừa bắn hạ chiến đấu cơ Syria

Trước đó theo hãng tin quốc gia SANA của Syria hôm 27/12, một chiếc máy bay huấn luyện phản lực được cải biên thành máy bay tấn công mặt đất của Không quân Syria đã bị rơi ở vùng nông thôn phía bắc tỉnh Hama, khiến một phi công thiệt mạng. Nguồn ảnh: Luftwaffe AS. Chỉ vài giờ sau đó lực lượng phiến quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS) (trước đây là Jabhat al-Nusra, chi nhánh al-Qaeda của Syria) đã đứng lên nhận trách nhiệm vụ tấn công này, thậm chí chúng còn tung lên clip quay lại cảnh bắn hạ chiến đấu cơ Syria bằng tên lửa phòng không vác vai trên bầu trời làng Um Haratain. Nguồn ảnh: HTS. Đây là một trong những lần hiếm hoi một nhóm phiến quân thánh chiến ở chiến trường Syria sử dụng tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) bắn hạ máy bay Quân đội Syria. Ngay lập tức sự kiện này đã nhận được nhiều sự quan tâm của giới phân tích, với câu hỏi phải chăng phiến quân HTS đã được trang tên lửa MANPADS? Nguồn ảnh: HTS. Hiện tại có một số phỏng đoán về nguồn gốc tên lửa MANPADS mà phiến quân HTS có được, trong đó khả năng lớn nhất vẫn là nhóm phiến quân này đã nhanh tay chiếm được một kho tên lửa MANPADS của Quân đội Syria từ một vài năm trước. Nguồn ảnh: HTS. Điều này càng có cơ sở khi xuất hiện hình ảnh phiến quân HTS với tên lửa phòng không vác vai HT-16PGJ do Triều Tiên chế tạo vốn nằm trong trang bị của Quân đội Syria trước đây. Do đó nhiều khả năng phiến quân HTS đã sử dụng tên lửa HT-16PGJ để bắn hạ chiến đấu cơ Syria. Nguồn ảnh: Oryx. Có một điều khá thú vị là trên chiến trường Syria không hiếm để bắt gặp các loại vũ khí hạng nhẹ do Triều Tiên chế tạo từ súng lục cho đến cả tên lửa phòng không như HT-16PGJ. Tất cả chúng trước đây đều nằm trong các kho vũ khí khủng lồ của Quân đội Syria trước khi bị quân nổi dậy “cướp bóc”. Nguồn ảnh: Oryx. Sự xuất hiện của HT-16PGJ trong tay phiến quân HTS chắc chắn sẽ tác động đến các kế hoạch không kích của Không quân Syria tại chiến trường Hama. Bởi với số chiến đấu cơ ít ỏi của Không quân Syria hiện tại họ sẽ không liều lĩnh để mất thêm bất cứ chiếc máy bay nào nữa. Nguồn ảnh: The Aviationist. Mặt khác hầu hết máy bay chiến đấu của Syria đều đã lỗi thời và không được trang bị các hệ thống phòng vệ đủ mạnh để chống lại các loại tên lửa phòng không mặt đất. Do đó cơ hội cho các phi công Syria sống sót khi phải đối mặt với tên lửa phòng không gần như là bằng không. Nguồn ảnh: Reddit. Về cơ bản, tên lửa HT-16PGJ gần như có hạ gục mọi loại máy bay Quân đội Syria hiện có khi nó có tầm bắn lên đến hơn 5.000 mét và có thể bắn hạ mục tiêu ở độ cao hơn 3.000 mét. Điều mà mọi loại pháo phòng không của phiến quân HTS không bao giờ làm được. Nguồn ảnh: eluniversal.com. Trong thời gian sắp đến ở chiến trường Hama Quân đội Syria chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn để có thể chiếm lại khu vực này từ tay các nhóm phiến quân thánh chiến và cả quân nổi dậy. Nguồn ảnh: Khaama Press. Mời độc giả xem video: Phiến quân HTS bắn hạ chiến đấu cơ Syria bằng tên lửa phòng không. (Nguồn HTS)

