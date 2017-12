Philippines phát hành đồng Peso mất mặt...cựu tổng thống

Ngân hàng Trung ương Philippines ngày 28/12 cho biết đã vô tình phát hành các đồng bạc mệnh giá 100 Peso bị in lỗi thiếu hình tổng thống.

Theo tờ Straits Times, quan chức Ngân hàng Trung ương Philippines đã xác nhận sai sót trên sau khi một phụ nữ đăng tải lên Facebook hình ảnh đồng tiền 100 Peso bị lỗi mà người này nhận được từ máy ATM.

Trên các đồng bạc này, trên phần lẽ ra phải có mặt của cựu Tổng thống Manuel Roxas thì lại bị bỏ trống. Bên cạnh đó, những đồng tiền này còn bị thiếu hai chữ cái trong từ Philippines.

Quan chức của Ngân hàng Trung ương Philippines cho biết những sai sót trên xảy ra do "trục trặc" trong máy in tiền.

Đồng 100 Peso bị thiếu mặt cựu Tổng thống Manuel Roxas và sai tên nước - Ảnh: Facebook.

"Trước đây, việc kiểm soát chất lượng của chúng tôi được thực hiện thủ công. Hiện nay, tất cả đều được tự động hoá nên xảy ra những sai sót như vậy", lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Philippines nói và cho biết thêm hiện mới chỉ có 33 đồng 100 Peso bị lỗi được phát hiện.

Cơ quan chức năng Philippines yêu cầu người dân nộp lại các đồng tiền bị lỗi nhưng có thể nhiều người muốn giữ lại để sưu tầm.