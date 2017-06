Sợ súng B40, Philippines bọc…gỗ, giấy cho xe thiết giáp

Có dấu hiệu cho thấy Quân đội Philippines dường như đang tăng cường nhân rộng kế hoạch lắp thêm các tấm gỗ cùng giấy báo, bìa các-tông cho xe thiết giáp hoạt động ở Marawi – khu vực vẫn còn giao tranh lẻ tẻ giữa quân đội với phiến quân thân IS. Nguồn ảnh: Raffy Tima - GMA News TV Sở dĩ có kế hoạc lạ lùng, quái dị này có lẽ là vì Quân đội Philippines lo sợ súng chống tăng B40 (RPG-2) mà phiến quân sở hữu số lượng không xác định. B40 tuy đã rất lạc hậu, thế nhưng nó vẫn còn hữu dụng khi chỉ phải đối đầu với các dòng xe thiết giáp bọc thép dày từ 10-14mm của Quân đội Philippines. Nguồn ảnh: abc.net Biết là rất mỏng manh, thế nhưng một số hình ảnh cho thấy dường như cái cách bọc gỗ giấy cho xe thiết giáp đã phát huy được hiệu quả nhất định khiến Quân đội Philippines nhân rộng. Nguồn ảnh: Getty Images Trong ảnh, một chiếc xe thiết giáp hỗ trợ hỏa lực LAV-300 của Philippines dường như đã sống sót sau một phát bắn của B40 hoặc một loại vũ khí nào đó vào phần hông vốn rất mỏng. Các tấm bìa các tông đã cản phá thành công phát đạn. Nguồn ảnh: Getty Images Thực ra khả năng đạn súng B40 có thể bị chặn lại bởi giấy báo là hoàn toàn có thể xảy ra. Một trong những nhược điểm lớn của B40 khiến nó không tồn tại lâu như B41 là do thiết kế đạn khá lạc hậu. Tốc độ bay của đầu đạn thấp, dễ bị chặn bởi các vật cản như lưới, bao cát, tường vách mỏng. Trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ-VNCH cũng từng thiết kế các lưới thép mắt cáo để kích nổ sớm đạn B40. Nguồn ảnh: Getty Images Dọc thân chiếc LAV-300 được bố trí nhiều thùng đạn có thể giảm bớt được sức tấn công B40 và súng máy. Nguồn ảnh: Getty Images Có lẽ thấy được một vài “ví dụ sống sót” sau phát bắn cực mạnh của B40, Quân đội Philippines tích cực nhân rộng mô hình trang bị cho nhiều loại xe thiết giáp khác như V-150 Commando các “tấm giáp” bằng giấy, bìa cũ cùng hòm đạn, thanh gỗ. Nguồn ảnh: Raffy Tima - GMA News TV Các hòm đạn cũng được chằng chéo vào hông chiếc xe thiết giáp trinh sát V-150 Commando. Nguồn ảnh: Raffy Tima - GMA News TV Cách tăng cường giáp này quả thực trông rất thô sơ và thực tế là không an toàn, thế nhưng Quân đội Philippines xem ra đã hết cách mới phải chọn phương án này khi họ không có trong tay các xe tăng hay xe thiết giáp bọc thép tốt hơn. Nguồn ảnh: Raffy Tima - GMA News TV Dẫu vậy, đây thực sự là một hình ảnh không đẹp với đạo quân chính quy chuyên nghiệp như Quân đội Philippines. Nguồn ảnh: Raffy Tima - GMA News TV

Có dấu hiệu cho thấy Quân đội Philippines dường như đang tăng cường nhân rộng kế hoạch lắp thêm các tấm gỗ cùng giấy báo, bìa các-tông cho xe thiết giáp hoạt động ở Marawi – khu vực vẫn còn giao tranh lẻ tẻ giữa quân đội với phiến quân thân IS. Nguồn ảnh: Raffy Tima - GMA News TV Sở dĩ có kế hoạc lạ lùng, quái dị này có lẽ là vì Quân đội Philippines lo sợ súng chống tăng B40 (RPG-2) mà phiến quân sở hữu số lượng không xác định. B40 tuy đã rất lạc hậu, thế nhưng nó vẫn còn hữu dụng khi chỉ phải đối đầu với các dòng xe thiết giáp bọc thép dày từ 10-14mm của Quân đội Philippines. Nguồn ảnh: abc.net Biết là rất mỏng manh, thế nhưng một số hình ảnh cho thấy dường như cái cách bọc gỗ giấy cho xe thiết giáp đã phát huy được hiệu quả nhất định khiến Quân đội Philippines nhân rộng. Nguồn ảnh: Getty Images Trong ảnh, một chiếc xe thiết giáp hỗ trợ hỏa lực LAV-300 của Philippines dường như đã sống sót sau một phát bắn của B40 hoặc một loại vũ khí nào đó vào phần hông vốn rất mỏng. Các tấm bìa các tông đã cản phá thành công phát đạn. Nguồn ảnh: Getty Images Thực ra khả năng đạn súng B40 có thể bị chặn lại bởi giấy báo là hoàn toàn có thể xảy ra. Một trong những nhược điểm lớn của B40 khiến nó không tồn tại lâu như B41 là do thiết kế đạn khá lạc hậu. Tốc độ bay của đầu đạn thấp, dễ bị chặn bởi các vật cản như lưới, bao cát, tường vách mỏng. Trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ-VNCH cũng từng thiết kế các lưới thép mắt cáo để kích nổ sớm đạn B40. Nguồn ảnh: Getty Images Dọc thân chiếc LAV-300 được bố trí nhiều thùng đạn có thể giảm bớt được sức tấn công B40 và súng máy. Nguồn ảnh: Getty Images Có lẽ thấy được một vài “ví dụ sống sót” sau phát bắn cực mạnh của B40, Quân đội Philippines tích cực nhân rộng mô hình trang bị cho nhiều loại xe thiết giáp khác như V-150 Commando các “tấm giáp” bằng giấy, bìa cũ cùng hòm đạn, thanh gỗ. Nguồn ảnh: Raffy Tima - GMA News TV Các hòm đạn cũng được chằng chéo vào hông chiếc xe thiết giáp trinh sát V-150 Commando. Nguồn ảnh: Raffy Tima - GMA News TV Cách tăng cường giáp này quả thực trông rất thô sơ và thực tế là không an toàn, thế nhưng Quân đội Philippines xem ra đã hết cách mới phải chọn phương án này khi họ không có trong tay các xe tăng hay xe thiết giáp bọc thép tốt hơn. Nguồn ảnh: Raffy Tima - GMA News TV Dẫu vậy, đây thực sự là một hình ảnh không đẹp với đạo quân chính quy chuyên nghiệp như Quân đội Philippines . Nguồn ảnh: Raffy Tima - GMA News TV