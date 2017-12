Sự thật về việc người mẫu xinh đẹp tử vong khi hát karaoke

Nữ người mẫu tự do 28 tuổi sống tại Singapore đã qua đời khi đi hát karaoke với bạn.

Nữ người mẫu tự do 28 tuổi sống tại Singapore đã qua đời khi đi hát karaoke với bạn. Những người có mặt ở phòng hát cho biết cô người mẫu trẻ cảm thấy nửa cơ thể tê liệt và đau đầu dữ dội khi đang hát. Theo đó, nhiều nguồn tin cho rằng, cô gái xinh đẹp này đã chết khi hát karaoke do lên nốt nhạc quá cao. Tuy nhiên, về phía gia đình nạn nhân đã hoàn toàn bác bỏ thông tin này và đưa ra cái kết luận chính xác về cái chết của con gái. Bố nạn nhân ông Laurence Wong cho biết, các bác sĩ xác nhận nguyên nhân tử vong là do xuất huyết nội sọ cấp tính. Ngay sau khi qua đời, thận và gan của cô gái trẻ được hiến tặng và cứu sống được ba người.

Karen Stella Wong xấu số ra đi ở tuổi đời còn rất trẻ. Ảnh: Internet

Trước cái chết của con gái, bố của Karen khá lo lắng cho vợ mình không thể vượt qua nỗi mất mát. Ông chia sẻ: "Nỗi lo lớn nhất bây giờ chính là vợ tôi. Hai mẹ con như hai chị em vậy. Không biết vợ tôi sẽ sống như thế nào trong những ngày tháng tiếp theo. Với tôi, sự thật này quá khó khăn. Tôi đã khóc suốt hai ngày, dù luôn động viên vợ và mẹ của mình rằng luôn phải mạnh mẽ".



Theo luật hiến tạng của Singapore được ban hành đầu tiên vào năm 1987, tất cả công dân Singapore trên 21 tuổi sẽ phải hiến tạng khi qua đời với một số điều kiện.