Nga phá âm mưu tấn công khủng bố quy mô lớn của IS

Một cơ quan tình báo của Nga hôm 5/5 thông báo vừa bắt giữ ít nhất 5 thành viên của một nhóm khủng bố được điều hành bởi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khi những kẻ này đang lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công tại nhiều khu vực trên khắp cả nước.



Nga đang tăng cường các biện pháp an ninh nhằm đảm bảo cho Cúp bóng đá thế giới 2018 (World Cup 2018) dự kiến từ ngày 14/6 đến ngày 15/7 tới tại nước này. Ảnh: Sputnik.

Trong một tuyên bố, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, các nghi phạm này bị bắt giữ trong hai ngày qua (3 và 4/5) tại thành phố Yaroslavl, phía Đông Bắc thủ đô Moscow. Những kẻ khủng bố này sở hữu lượng lớn vũ khí và các thiết bị nổ tự chế. Trong quá trình truy bắt các đối tượng kể trên, lực lượng chức năng đã phát hiện một kho chứa các thiết bị nổ tự chế, cùng nhiều vũ khí và đạn dược.

Cơ quan thực thi pháp luật của Nga đồng thời dẫn nguồn tin từ các nhà điều tra nhấn mạnh “sự phối hợp chuẩn bị cho các kế hoạch tấn công khủng bố cũng được thực hiện từ nước ngoài”.