Ảnh mới nhất đụng độ dữ dội ở biên giới Israel-Gaza

Theo Daily Mail, ít nhất 170 người Palestine đã bị thương trong cuộc đụng độ dữ dội ở biên giới Israel-Gaza hôm 4/5. (Nguồn ảnh: Daily Mail). Quân đội Israel đã bắn đạn thật, đạn cao su và ném lựu đạn hơi cay vào những người biểu tình Palestine khi họ tuần hành ở dải Gaza. 69 người đã được vào bệnh viện, trong đó có ba người đang nguy kịch, trong vụ đụng độ mới nhất giữa Israel và Palestine. Một người biểu tình bị thương được đưa ra khỏi khu vực xảy ra xung đột. Được biết, các cuộc biểu tình của người Palestine, nhằm phản đối sự chiếm đóng của Israel và quyết định chuyển Đại sứ quán từ Ten Aviv tới Jerusalem của Mỹ dự kiến vào ngày 15/5 tới, đã bước sang tuần thứ sáu liên tiếp. Người biểu tình Palestine đốt lốp xe trong cuộc đụng độ ở Dải Gaza. Một số người Palestine dùng nỏ bắn đá về phía lực lượng an ninh Israel. Một người biểu tình Palestine đứng gần hàng rào biên giới Israel. Hiện chưa có thông tin về thương vong bên phía Israel. Những người phụ nữ Palestine ném đá về phía binh sĩ Israel trong cuộc biểu tình ở biên giới Dải Gaza. Khói đen mù mịt khi người biểu tình Palestine đốt lốp xe. Theo các nhà chức trách, các cuộc đụng độ giữa người biểu tình Palestine và lực lượng an ninh Israel trong những tuần qua đã khiến hàng nghìn người thương vong. Người phụ nữ vẫy cờ Palestine khi tham gia biểu tình. Người biểu tình Palestine ném đá về phía binh sĩ Israel trong cuộc đụng độ ở làng Kufr Qadoom gần thành phố Nablus, Bờ Tây. Binh sĩ Israel được triển khai để trấn áp đám đông người biểu tình ở biên giới Israel-Gaza. Mời độc giả xem video: Đụng độ giữa người biểu tình Palestine với lực lượng an ninh Israel (Nguồn: Daily Mail).

Theo Daily Mail, ít nhất 170 người Palestine đã bị thương trong cuộc đụng độ dữ dội ở biên giới Israel-Gaza hôm 4/5. (Nguồn ảnh: Daily Mail). Quân đội Israel đã bắn đạn thật, đạn cao su và ném lựu đạn hơi cay vào những người biểu tình Palestine khi họ tuần hành ở dải Gaza. 69 người đã được vào bệnh viện, trong đó có ba người đang nguy kịch, trong vụ đụng độ mới nhất giữa Israel và Palestine. Một người biểu tình bị thương được đưa ra khỏi khu vực xảy ra xung đột. Được biết, các cuộc biểu tình của người Palestine, nhằm phản đối sự chiếm đóng của Israel và quyết định chuyển Đại sứ quán từ Ten Aviv tới Jerusalem của Mỹ dự kiến vào ngày 15/5 tới, đã bước sang tuần thứ sáu liên tiếp. Người biểu tình Palestine đốt lốp xe trong cuộc đụng độ ở Dải Gaza . Một số người Palestine dùng nỏ bắn đá về phía lực lượng an ninh Israel. Một người biểu tình Palestine đứng gần hàng rào biên giới Israel. Hiện chưa có thông tin về thương vong bên phía Israel. Những người phụ nữ Palestine ném đá về phía binh sĩ Israel trong cuộc biểu tình ở biên giới Dải Gaza. Khói đen mù mịt khi người biểu tình Palestine đốt lốp xe. Theo các nhà chức trách, các cuộc đụng độ giữa người biểu tình Palestine và lực lượng an ninh Israel trong những tuần qua đã khiến hàng nghìn người thương vong. Người phụ nữ vẫy cờ Palestine khi tham gia biểu tình. Người biểu tình Palestine ném đá về phía binh sĩ Israel trong cuộc đụng độ ở làng Kufr Qadoom gần thành phố Nablus, Bờ Tây. Binh sĩ Israel được triển khai để trấn áp đám đông người biểu tình ở biên giới Israel-Gaza. Mời độc giả xem video: Đụng độ giữa người biểu tình Palestine với lực lượng an ninh Israel (Nguồn: Daily Mail).